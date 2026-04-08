Afrique: Le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté prévu du 20 août au 9 septembre

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'édition 2026 du pèlerinage catholique aux lieux saints de la chrétienté, prévue du 20 août au 9 septembre prochain, sera privée de "l'étape traditionnelle de la Terre Sainte", en raison de la situation de guerre au Moyen-Orient, a-t-on appris de source officielle.

"Les craintes exprimées dans notre précédent communiqué, sur la situation au Moyen-Orient, ne sont pas dissipées, ce qui, malheureusement, contraint à supprimer l'étape traditionnelle de Terre Sainte pour l'édition 2026", lit-on dans un communiqué du Conseil interdoicésain national des pèlerinages chrétiens (CINPEC), parvenu mercredi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Trois-cent cinquante pèlerins, qui débourseront chacun trois millions huit cent mille (3 800 000) francs CFA, vont ainsi accomplir ce pèlerinage selon l'itinéraire suivant : Dakar-Rome- Assise-Lourdes-St Jacques de Compostelle-Fatima-Dakar, précise le texte.

Les inscriptions se déroulent, à partir du lundi 20 avril, à la permanence du CINPEC, à côté du collège de la cathédrale de Dakar, tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 heures à 13 heures, et de 14 heures à 18 heures, ajoute la même source.

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"Le CINPEC rappelle que le pèlerinage catholique constitue avant tout une démarche de foi exigeant des dispositions spirituelles particulières. À ce titre et sous la vigilance des évêques, il veille avec la plus grande attention au respect de cet esprit, par tous. En outre, tout candidat au pèlerinage devra être en règle dans sa condition matrimoniale, et libre de sanctions canoniques", souligne le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

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