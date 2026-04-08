Sénégal: Fatick - Les habitants de Diogane réalisent une digue sur fonds propres pour désenclaver leur île

Fatick — Les habitants du village de Diogane ont construit sur fonds propres une digue reliant leur île à la commune de Bassoul, dans la région de Fatick (ouest), pour faciliter les déplacements des élèves et enseignants de la localité, a appris l'APS de source locale.

"L'avancée de la mer a dégradé le pont qui existait depuis 2006. Avec le temps, il fallait sortir de l'île par la nage si les pirogues ne sont pas disponibles. Les élèves et les enseignants en souffrent le plus", a expliqué Ibrahima Ndiaye, acteur communautaire, dans un entretien accordé à l'APS.

Cet obstacle a motivé l'ensemble des habitants de l'île de Diogane à se cotiser pour collecter environ 12 millions de francs CFA, somme ayant financé le démarrage des travaux de cette "digue écologique", à raison de 1.000 pour les élèves contre 15.000 CFA pour les fonctionnaires, la contribution des expatriés ayant été fixée à 100 euros, soit 65.000 FCFA.

"Nous avons d'abord mis des pneus sous l'eau pour empêcher l'eau d'inonder les terres, ensuite le ciment, le fer et les coquillages pour embellir", a confié M. Ndiaye, également enseignant à Diogane.

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"Cette réalisation désenclave provisoirement l'île", a-t-il ajouté au sujet de cette digue de 306 mètres reliant Diogane à Bassoul, commune dont dépend ce village.

Si la digue en question n'est pas tout à fait fonctionnelle, les habitants et les charrettes peuvent effectuer la traversée sans danger, selon Ibrahima Ndiaye.