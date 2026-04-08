Afrique: Aliou Cissé annonce son départ de la tête de la sélection libyenne

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le technicien sénégalais Aliou Cissé a annoncé mercredi son départ de la tête de la sélection libyenne de football.

"Ce mois de mars a été très spécial pour moi car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l'équipe nationale de Libye", a-t-il écrit sur son compte X.

L'ancien sélectionneur des Lions a salué la "grande richesse professionnelle et personnelle" liée à son passage en terre libyenne.

"Je ne pouvais pas partir sans vous dire un mot", a avancé l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, en s'adressant au staff et aux joueurs de l'équipe nationale de Libye, se disant fier du travail "réalisé ensemble, et des résultats obtenus", malgré les "difficultés" rencontrées.

Aliou Cissé, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations de football, en 2022, comme entraîneur du Sénégal, dit nourrir beaucoup d'espoir pour l'avenir de la sélection libyenne, lui recommandant de poursuivre les efforts amorcés.

"Je crois beaucoup en cette équipe et je ne doute pas que vous poursuivrez vos efforts pour continuer à la faire grandir", a indiqué le désormais ex-coach des Chevaliers de la Méditerranée.

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