Sénégal: La Stratégie nationale d'équité, 'une réponse' aux inégalités sociales

Saint-Louis — La Stratégie nationale de l'équité (SNE), en cours d'élaboration, est attendue pour apporter une réponse aux questions d'inégalités sociales au niveau national, a déclaré, mercredi, la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, Assia Gaye Diop.

"Effectivement, à côté de la Stratégie nationale de l'équité (SNE), qui sera vraiment le document de référence, de planification, on est en train de développer un programme national d'équité sociale et territoriale", a-t-elle répondu à une question sur ce sujet, en marge d'un atelier régional de concertation sur la Stratégie nationale de l'équité (SNE) tenu à Saint-Louis.

Selon Assia Gaye Diop, ce document qui sera élaboré au terme de rencontres à travers les quatorze régions du Sénégal, sur instruction du Premier ministre, sera une réponse aux questions d'inégalités au niveau national.

"Donc, cette stratégie-là va vraiment s'adosser à ce programme national", a expliqué Mme Diop, notant que "l'innovation, surtout qu'on est en train de développer et de proposer, c'est le guichet unique social."

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Selon la DG du développement communautaire et de la promotion de l'équité, "ce guichet unique-là permettra d'avoir une réponse holistique sur les questions de développement social", mais aussi de disposer d'une proposition "cohérente pour la population".

Khoudia Lèye Diouf, adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée du développement, a souligné que cette activité s'inscrit dans une stratégie inclusive visant à recueillir les avis et recommandations de l'ensemble des services techniques pour l'élaboration de la Stratégie nationale de l'équité.

Elle a fait observer que la zone nord du Sénégal se trouve confrontée à plusieurs disparités territoriales et sociales, en ce qui concerne l'accès à l'eau, aux infrastructures et services sociaux de base.

Pour résoudre ces problèmes, dit-elle, le gouvernement s'attèle d'abord à les diagnostiquer, une manière dit-elle de rompre avec une vision isolée des politiques publiques qui sont plutôt transversales.