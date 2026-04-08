Sénégal: Un homme déféré au parquet de Mbour pour escroquerie au visa et abus de confiance portant sur plus de 30 millions CFA

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Un homme arrêté début avril par les éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de Saly-Portudal (ouest), a été déféré au parquet de Mbour pour escroquerie au visa et abus de confiance portant sur un montant de plus de 30 millions de FCFA et rétention de documents administratifs, a appris l'APS de source sécuritaire, mercredi.

Lors de son interpellation, le mis en cause détenait par devers lui 28 passeports sénégalais, 21 photos d'identité et deux téléphones portables.

"Le mis en cause aurait encaissé, au cours de l'année 2025, la somme de six millions de FCFA d'un plaignant, contre la promesse ferme de lui [trouver] un visa au profit de ses deux frères pour un voyage à destination des USA", a expliqué la même source.

"Cependant, depuis la remise de l'argent et en dépit des multiples mises en demeure, le mis en cause n'a pas respecté ses engagements", poursuit le texte.

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L'intervention des éléments du commissariat urbain de Saly-Portudal, sur demande du plaignant, a permis d'interpeller le mis en cause, pour les faits d'escroquerie au visa.

Informés de l'interpellation du mis en cause, trois autres plaignants se sont spontanément présentés au commissariat, pour porter plainte contre lui pour des faits similaires.

Selon la même source, "le préjudice global pourrait s'élever à plus de 30 millions de FCFA, impliquant près d'une cinquantaine de personnes".

Lire l'article original sur APS.

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