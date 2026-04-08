Sénégal: Touba - La dégradation des routes complique le quotidien des populations

Touba — La dégradation de plusieurs axes routiers de religieuse de Touba entrave grandement la circulation dans la capitale du mouridisme, réputée pour la densité de sa population et son effervescence économique qui nourrit une réelle dynamique entrepreneuriale.

De Ndamatou à Guédé, en passant par Niary Pneu et Niary étage, les routes sont dans un état de délabrement très préoccupant.

La route menant à Keur Baye Lahat est particulièrement impraticable. Cette voie publique est pourtant très fréquentée par les véhicules, les motos et les charrettes.

Elle se trouve désormais dans une situation chaotique, surtout en période d'hivernage, selon Ibrahima Seck, un habitant de Touba.

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"Les femmes enceintes qui empruntent cette voie sont exposées à de grands risques à cause des nombreux nids-de-poule", note-t-il.

Ousseynou Ndiaye, sur la base du même constat, appelle les autorités à se pencher sur cette situation, plaidant pour la réfection des routes de la commune afin de soulager les populations.

La route de Ndamatou, en particulier, revêt une importance économique jugée importante, car desservant plusieurs localités ainsi que des zones de commerce stratégiques.

Les travailleurs installés le long de cet axe subissent certains désagréments liés à l'état poussiéreux de la voie, au détriment de leur santé et leur bien-être.

Ngora Niang, habitante de la zone, exprime son inquiétude face à la situation, notamment en perspective de l'hivernage. "En période de pluies, se déplacer devient un véritable luxe", dit-elle.

Les populations lancent ainsi un appel pressant aux autorités pour la reconstruction de ces routes avant les prochaines pluies, faisant valoir que la dégradation de ces voies affecte particulièrement les femmes.

Ces dernières exercent leurs activités entre le marché Mame Seynabou Ndiaye, le marché au poisson et le foirail, des lieux essentiels à l'animation de l'économie locale.