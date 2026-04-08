Afrique: CAN U17 - Le Sénégal dans la poule D, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans, effectué ce mercredi, a placé le Sénégal dans la poule D, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.

Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A, qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.

La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.

Le Maroc, tenant du titre, est également le pays hôte de la CAN U17, prévue du 25 avril au 15 mai.

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