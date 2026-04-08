Tunisie: FTF - Le staff technique de la sélection tunisienne U17 limogé

Le bureau de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), réuni mardi, a décidé de limoger l'ensemble du staff technique de la sélection nationale U17, conduit par Najeh Toumi.

Cette décision a été prise « après évaluation de la participation de la sélection nationale U17 lors du tournoi qualificatif de l'Union nord-africain de football organisé à Benghazi, en Libye, et malgré la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2026 », précise la FTF dans un communiqué.

Il a été également décidé de recruter un nouveau staff technique dans les plus brefs délais, compte tenu de l'échéance proche de la phase finale de la CAN, ajoute le communiqué. Lors du tournoi qualificatif de l'UNAF organisé du 24 mars au 5 avril, la sélection tunisienne a terminé à la 4e place avec 4 points, après une victoire face à la Libye (2-1), un nul avec l'Algérie (1-1) et deux défaites contre le Maroc (0-2) et l'Egypte (0-1). Ce bilan lui a permis néanmoins de décrocher sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, prévue au Maroc en mai prochain.