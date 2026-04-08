Tunisie: FTF - Le staff technique de la sélection tunisienne U17 limogé

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le bureau de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), réuni mardi, a décidé de limoger l'ensemble du staff technique de la sélection nationale U17, conduit par Najeh Toumi.

Cette décision a été prise « après évaluation de la participation de la sélection nationale U17 lors du tournoi qualificatif de l'Union nord-africain de football organisé à Benghazi, en Libye, et malgré la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2026 », précise la FTF dans un communiqué.

Il a été également décidé de recruter un nouveau staff technique dans les plus brefs délais, compte tenu de l'échéance proche de la phase finale de la CAN, ajoute le communiqué. Lors du tournoi qualificatif de l'UNAF organisé du 24 mars au 5 avril, la sélection tunisienne a terminé à la 4e place avec 4 points, après une victoire face à la Libye (2-1), un nul avec l'Algérie (1-1) et deux défaites contre le Maroc (0-2) et l'Egypte (0-1). Ce bilan lui a permis néanmoins de décrocher sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, prévue au Maroc en mai prochain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.