Sénégal: Grève des transporteurs routiers - Medina Gounass et Tivaouane appellent les parties au dialogue

Le Cadre d'échanges et d'organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (CEOD/TMS) et la famille religieuse tidiane de Tivaouane (ouest), invitent les transporteurs routiers grévistes affiliés à la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal et les autorités étatiques au dialogue, exprimant leur "vive" inquiétude concernant les conséquences de cette grève sur "daaka" de Médina Gounass et la ziara générale annuelle prévue la capitale de la tidianiya sénégalaise, le 12 avril prochain, a-t-on appris de source officielle.

La 85e édition du "daaka" de Médina Gounass va se dérouler du 18 au 27 avril 2026, la ziarra générale annuelle de Tivaouane devant se tenir quelques jours avant, le 12 avril.

"A ce stade des préparatifs, cette grève constitue un frein majeur. En effet, les équipes techniques, les émissaires ainsi que les acteurs logistiques sont actuellement bloqués dans plusieurs gares routières, retardant considérablement le démarrage des travaux essentiels notamment, la sécurisation du site avec le désherbage et la mise en place de pare-feu indispensables contre les feux de brousse, l'installation des infrastructures telles que les tentes, les espaces d'accueil et les équipements nécessaires à l'hébergement des pèlerins", lit-on notamment dans un communiqué du CEOD/TMS parvenu mardi à l'Agence de presse de sénégalaise (APS).

Médina Gounass, situé dans le département de Vélingara, à 160 kilomètres de Kolda et à 80 kilomètres de Tambacounda, est le foyer ardant du daaka, une retraite spirituelle rythmée par des prières et la récitation du Coran, qui se tient à 10 kilomètres de la ville.

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Dimanche, la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal a annoncé, la poursuite de leur grève entamée depuis plus d'une semaine, pour une durée illimitée, à l'issue d'une réunion d'urgence avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé.

Mardi, lors d'un Comité régional de développement (CRD) préparatoire de la ziarra générale de Tivaouane, prévue dimanche prochain, Serigne Moustapha Sy Al Amine, s'exprimant au nom du khalife général des tidianes, a déploré la poursuite de ce mouvement d'humeur, invitant les transporteurs gréviste et les pouvoirs publics au dialogue en vue d'une issue heureuse à cette situation.

"La ziarra générale est un moment d'une importance capitale pour la communauté tidiane et pour les musulmans. Les fidèles ne doivent pas être empêchés d'y prendre part. C'est pourquoi, je lance un appel aux transporteurs afin qu'ils lèvent le mot d'ordre de grève et s'inscrivent dans une dynamique de concertation", a-t-il exhorté.