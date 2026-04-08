Congo-Brazzaville: FIFA-Congo - Gianni Infantino salue la réélection de Denis Sassou N'Guesso

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Gianni Infantino, a adressé dans un courrier daté du 3 avril ses plus chaleureuses félicitations à Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, pour sa réélection au cours de l'élection des 12 et 15 mars.

« Votre excellence, cher président, au nom de l'ensemble de la communauté internationale du football, je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République du Congo », a écrit le président de la Fifa.

Et d'ajouter : « Par la présente, je souhaite également vous réitérer mes sincères remerciements et mes félicitations pour votre engagement en faveur du développement du football, tout en soulignant le rôle essentiel que joue notre sport dans le rapprochement des cultures et des sociétés, en les rendant accessibles à toutes et tous ».

Gianni Infantino, par ailleurs, a adressé ses voeux de plein succès au président de la République pour l'ensemble des défis qui l'attendent dans l'exercice de ce nouveau mandat et espère avoir le plaisir de le revoir prochainement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Signalons que le président de la République avait reçu le président de la Fifa le 29 novembre 2019 et le 20 février 2021 à Brazzaville. Leur dernière rencontre a eu lieu en 2025 en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York.