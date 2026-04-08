Afrique: Event Expo Africa - Le pays accueille un salon dédié aux métiers de l'événementiel

Porté par une volonté de structuration et de valorisation d'un secteur en pleine croissance, « Event Expo Africa » tiendra sa première édition les 24 et 25 avril à Brazzaville. À l'initiative de Jeanne Alexandra Ngoya, ce rendez-vous ambitionne de faire de l'événementiel un véritable levier économique et un espace d'opportunités pour la jeunesse.

Mettre en lumière un secteur souvent réduit à sa dimension festive, telle est l'ambition de la première édition d'Event Expo Africa placé sur le thème « L'innovation des services, des métiers de l'événementiel et du spectacle ». Derrière chaque événement, rappelle sa fondatrice Jeanne Alexandra Ngoya, se cache une chaîne de compétences et de métiers encore méconnus du grand public.

« L'événementiel est un véritable écosystème. Il ne se limite plus à l'organisation de manifestions ponctuelles mais s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur de croissance, d'innovation et de structuration économique », explique-t-elle. Graphistes, techniciens, logisticiens, scénographes, communicants ou encore médias, autant d'acteurs qui participent à la réussite d'un projet événementiel. Pourtant, au Congo, ce secteur reste peu structuré malgré son dynamisme croissant.

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À travers ce salon, l'objectif est double. D'une part, rassembler les professionnels afin d'analyser les réalités du terrain, identifier les freins et envisager des perspectives de structuration. D'autre part, ouvrir ce domaine aux jeunes en quête d'orientation, en leur présentant la diversité des métiers qu'il offre. A cet effet, Event Expo Africa proposera une réflexion stratégique autour du rôle de l'événementiel dans le développement des économies africaines.

Une session qui explorera les enjeux structurels du secteur, son potentiel de transformation et les opportunités qu'il représente pour les entrepreneurs, les institutions, les investisseurs et les créatifs.

La première journée sera ainsi consacrée aux professionnels du secteur, avec des échanges axés sur les enjeux, les pratiques et les perspectives de développement à court, moyen et long terme. La seconde journée, ouverte aux entreprises et au grand public, proposera conférences, masterclasses, panels interactifs et un walking dinner. Des intervenants venus de Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa et d'autres horizons de la sous-région partageront leurs expériences.

Pour Jeanne Alexandra Ngoya, l'enjeu dépasse les frontières nationales. « L'idée est de faire de Brazzaville un hub de l'événementiel en Afrique centrale », souligne-t-elle. À terme, Event Expo Africa ambitionne de s'exporter dans d'autres pays, tout en attirant des participants internationaux vers la capitale congolaise.

Dans un contexte marqué par la rareté des emplois publics, la fondatrice voit dans l'événementiel une opportunité concrète d'auto-emploi et de création de valeur. « Les gens exercent déjà, mais il faut davantage de structuration, de formation et de collaboration entre les acteurs », insiste-t-elle.

Ouvert aux professionnels, aux entreprises, aux institutions, mais aussi aux passionnés et curieux, le salon se veut inclusif et porteur de solutions. Il se positionne comme un espace de réflexion, de réseautage et de construction collective. Avec cette première édition, Brazzaville pourrait bien poser les bases d'un rendez-vous annuel incontournable, capable de dynamiser durablement le secteur et d'en faire un moteur de développement économique.