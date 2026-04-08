Congo-Brazzaville: 32e commémoration du génocide contre les Tutsi - Un hommage placé sous le signe du renouveau

À Brazzaville, la communauté rwandaise s'est réunie le 7 avril pour rendre hommage à plus d'un million de victimes du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsi. Ce « Kwibuka 32 », qui signifie « Se souvenir » en kinyarwanda, s'inscrit dans une dynamique de mémoire, tout en mettant l'accent sur le renouveau, la résilience et l'engagement des générations présentes à préserver la paix et à lutter contre toute forme de haine.

L'édition 2026 de « Kwibuka » a été organisée sur le thème du souvenir, de l'unité et du renouveau. Cette manifestation, à Brazzaville, a rassemblé la diaspora rwandaise, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Parfait Busabizwa, ainsi que des représentants du gouvernement congolais, dont le ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du secrvice public et de la Lutte contre les anti-valeurs, Gilbert Mokoki, le corps diplomatique et de nombreux anonymes.

Au-delà du souvenir, cette commémoration met également en exergue la résilience du peuple rwandais et son engagement à reconstruire une nation unie. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur du Rwanda a salué la présence et le soutien des autorités congolaises ainsi que des partenaires internationaux. Il a rappelé que cette commémoration vise à honorer la mémoire des victimes, soutenir les survivants et réaffirmer l'engagement du Rwanda à lutter contre l'idéologie du génocide.

Le diplomate rwandais a aussi évoqué les efforts entrepris depuis 1994, notamment les mécanismes de justice, les politiques de cohésion sociale et les initiatives visant à promouvoir une identité nationale inclusive. Par ailleurs, il a mis en garde contre la persistance des discours négationnistes et des idéologies de haine, selon lui, amplifiés par les réseaux sociaux et certains cercles académiques. Il a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour lutter contre ces dérives et à traduire en justice les auteurs du génocide encore en fuite.

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Trois décennies après ce génocide, le pays est devenu un modèle de résilience, de gouvernance et de paix. « Aujourd'hui, le Rwanda constitue un exemple remarquable de résilience et de reconstruction, non pas parce que le passé a été oublié, mais précisément parce qu'il est pleinement reconnu et assumé. Selon le baromètre de l'unité nationale de 2025, l'indice d'unité et de réconciliation a atteint 95,3 %, traduisant une forte adhésion des citoyens aux valeurs d'unité et de cohésion », a déclaré Parfait Busabizwa.

Prenant la parole au nom du système des Nations unies, le coordonnateur résident par intérim, Gon Myers, a relayé le message du secrétaire général de cette organisation, Antonio Guterres. Ce dernier a rappelé que le génocide des Tutsi demeure l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine et a reconnu les défaillances de la communauté internationale face à cette tragédie.

Il a insisté sur la nécessité de tirer les leçons du passé, de renforcer les mécanismes de prévention des atrocités et de promouvoir la dignité humaine. « Se souvenir ne suffit pas. Nous devons agir pour prévenir de tels crimes et protéger les générations futures », a-t-il martelé.

La cérémonie du « Kwibuka32» a été marquée notamment par une minute de silence, des lectures de poèmes, l'allumage de bougies en hommage aux victimes et la projection d'un documentaire extrait du témoignage de la secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Fonctionnaire internationale, elle a perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa mère. Son témoignage mêle mémoire personnelle, hommage aux victimes, critique de l'inaction internationale et appel fort à la vigilance, à l'éducation et à la solidarité pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.