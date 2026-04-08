Tunisie: Appel à une mobilisation générale des institutions publiques et des citoyens pour soutenir la transition énergétique dans le pays (Chiboub)

Tunis — Le directeur général de l'Électricité et de la Transition énergétique au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie Belhassen Chiboub a appelé mercredi, à une mobilisation générale des institutions étatiques et des citoyens pour soutenir la transition énergétique et contribuer à l'indépendance énergétique du pays.

« La Tunisie ne dispose d'aucune alternative que de s'engager sur la voie de la transition énergétique, en vue de garantir sa sécurité dans ce domaine et de parvenir à un développement économique durable », a-t-il indiqué à l'ouverture d'une journée d'information, organisée par l'Agence TAP, sur « Le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique en Tunisie »

Il a expliqué que la transition énergétique en Tunisie repose sur deux piliers, à savoir la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et la maîtrise de la consommation d'énergie.

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Il a rappelé que le système de production d'électricité à partir des énergies renouvelables repose sur trois dispositifs complémentaires : l'autoproduction, le système d'autorisations et le système de concessions, ce qui permet d'atteindre plusieurs objectifs stratégiques notamment, l'autosuffisance énergétique et de garantir l'approvisionnement en électricité à partir de sources locales, renforçant ainsi la sécurité énergétique.

Le deuxième objectif consiste à réduire le coût de production de l'électricité et à alléger les charges des entreprises, favorisant ainsi leur compétitivité, alors que le troisième objectif consiste à mettre en place un tissu économique national dans le domaine des énergies renouvelables, regroupant les différentes structures et entreprises tunisiennes.

Le responsable a fait savoir, en outre, que les projets réalisés dans ce domaine s'appuient aujourd'hui largement, sur l'expertise et le savoir faire des entreprises tunisiennes, grâce aux efforts conjugués de nombreux acteurs, dont l'Agence nationale pour la maitrise de l'énergie, le ministère de l'Industrie, et la STEG ainsi qu'un nombre d'organes de presse, notamment l'agence TAP.

Le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables permettrait de réduire les importations d'énergie, allégeant ainsi la pression sur les réserves de change et améliorant la balance commerciale du pays.

« Le déficit énergétique de la Tunisie devrait atteindre environ 65% en 2025 », a-t-il noté, appelant à une mobilisation générale des institutions étatiques et des citoyens pour soutenir la transition énergétique et contribuer à l'indépendance énergétique du pays.

Il a souligné, dans ce cadre, le rôle crucial des médias dans la réussite de cette transition, estimant que ces médias jouent le rôle d "ambassadeur" de la transition énergétique, compte tenu de leur capacité à diffuser l'information et à sensibiliser le public à l'importance de ce choix stratégique.

L'Agence TAP organise mercredi, une journée d'information sur « Le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique en Tunisie », et ce, à l'occasion de l'inauguration de son centrale photovoltaïque, laquelle fait d'elle le premier média public à se doter d'un outil pareil.