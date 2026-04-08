Maroc: Le Groupe Unimer réalise un résultat net consolidé de 11 millions de dirhams en 2025

Au 31 décembre 2025, le Groupe marocain Unimer, qui évolue dans l'exportation de conserves de sardines et d'anchois, a réalisé un résultat net consolidé bénéficiaire de 11 millions de dirhams (MDH), selon les comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration.

Au 31 décembre 2024, le résultat net consolidé était déficitaire de 28 MDH. Selon la direction de l'entreprise, cette progression s'appuie sur les actions de gestion engagées ainsi que sur une contribution renforcée des participations du Groupe Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2025 s'élève à 1 085 MDH contre 1 260 MDH réalisés l'exercice précédent. « Cette évolution s'explique par la baisse globale des volumes de vente, liée au recul des débarquements, impactant à la fois Unimer et ses filiales industrielles et commerciales, au Maroc comme à l'international », souligne l'équipe dirigeante du groupe.

Dans ce contexte, avance-t-elle, l'excédent brut d'exploitation consolidé du Groupe au 31 décembre 2025 s'élève à 44 MDH contre 49 MDH l'exercice précédent. « Cet indicateur confirme la résilience du Groupe par rapport à 2024, avec un maintien de la marge d'exploitation, grâce aux ajustements de prix et à la maîtrise des coûts », soulignent les responsables de Unimer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les perspectives d'avenir, ils estiment que « fort de la stratégie engagée en 2025, axée sur l'innovation, la diversification et la valorisation de ses produits, le Groupe Unimer poursuivra l'adaptation de son modèle afin de consolider ses fondamentaux et renforcer durablement sa création de valeur. » Dans un environnement exigeant, ajoutent-ils, le Groupe s'appuiera sur la montée en gamme de ses offres, l'optimisation de son mix-produits et le développement de relais de croissance ciblés, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses ressources.