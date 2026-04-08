Sénégal: Mobilisation d'un crédit de 20 milliards de FCfa auprès de la Bidc - Eden & Mbg Capital a accompagné la Bnde dans l'opération

Le consortium Eden & Mbg Capital a accompagné la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) dans la structuration et la mobilisation d'une ligne de crédit de 20 milliards de FCFA auprès de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc).

Selon un communiqué de presse, cette opération, approuvée lors de la 95e session du Conseil d'administration de la Bidc tenue le 30 mars 2026, vient renforcer les capacités d'intervention de la Bnde au service des secteurs prioritaires de l'économie sénégalaise. Ce financement, explique-t-on, permettra à la Bnde d'accroître ses capacités d'intervention dans plusieurs secteurs ciblés. Il est destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (Pme), à renforcer les chaînes de valeur agricoles, à contribuer au développement du secteur du logement et à favoriser la création d'emplois.

Ces orientations s'inscrivent dans les priorités économiques et sociales définies par l'État du Sénégal. En qualité de conseil financier exclusif de la Bnde pour cette transaction, Eden & Mbg Capital a assuré l'ensemble du processus de structuration et d'exécution de celle-ci. Cette opération, précise-t-on, s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement plus large du consortium auprès de la Bnde, portant sur plusieurs axes : levée de fonds, gestion du bilan et des fonds propres. Elle témoigne également de l'expertise du consortium en matière de mobilisation de ressources et d'accompagnement des institutions financières.

« Nous nous réjouissons d'avoir accompagné la Bnde dans la structuration et la finalisation de cette ligne de crédit auprès de la Bidc. Cette opération de 20 milliards de FCFA reflète la confiance que les institutions financières régionales continuent d'accorder au Sénégal, en particulier à la Bnde. Les Pme sont les poumons de l'économie du continent, mais elles rencontrent des difficultés d'accès au financement. Cette opération contribue à renforcer le positionnement de la Bnde en tant qu'acteur du financement de l'économie sénégalaise et de l'inclusion financière», a déclaré Serge Mossi, Managing Partner d'Eden Capital.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Eden & Mbg Capital est une plateforme panafricaine de banques d'investissement indépendantes, née de l'alliance de banquiers d'affaires expérimentés, reconnus pour leur expertise en financements structurés, conseil financier et marchés de capitaux à travers le continent africain. Ce partenariat repose sur une vision commune : offrir des services financiers et de conseil de haut niveau aux gouvernements et aux acteurs du secteur privé en Afrique subsaharienne, en alliant une expertise locale approfondie et des meilleures pratiques internationales.