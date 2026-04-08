Maroc: Première session du comité de coordination et de suivi maroco-égyptien - Série d'accords pour renforcer la coopération bilatérale

Le Maroc et l'Egypte ont signé, lundi au Caire, une série de mémorandums d'entente et d'accords de coopération bilatérale dans des domaines vitaux, à l'occasion de la tenue de la première session du comité de coordination et de suivi maroco-égyptien, coprésidé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli.

Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été conclu entre l'Institut marocain de formation, de recherche et d'études diplomatiques et l'Institut égyptien des études diplomatiques.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue égyptien, Badr Abdelatty, cet accord vise à renforcer le partenariat entre les deux parties à travers la mise en place d'un cadre de coopération efficace et durable dans la formation des jeunes diplomates, ainsi que l'échange d'expertises, d'expériences et d'informations dans les domaines de la diplomatie, des relations internationales et du droit international, sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un accord a également été signé dans le domaine du sport par MM. Bourita et le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Jawhar Nabil. Il porte sur le renforcement de la coopération à travers l'échange d'expériences à caractère scientifique dans les sciences du sport et la législation sportive.

Dans le secteur de l'habitat et du développement urbain, un mémorandum d'entente a été signé par MM. Bourita et Abdelatty, visant à promouvoir la coopération dans ces domaines, notamment à travers l'échange d'expertises administratives, techniques et en matière de formation, ainsi que la promotion des opportunités d'investissement et l'organisation de visites d'investisseurs dans des projets d'habitat et d'infrastructures, conformément aux législations en vigueur dans les deux pays.

Les deux ministres ont signé un autre mémorandum d'entente dans le domaine touristique. Il vise à renforcer la coopération en matière de promotion touristique à travers l'échange d'informations, de publications, de supports promotionnels et de statistiques, ainsi que la commercialisation d'un produit touristique commun. Le mémorandum prévoit également l'échange d'expériences en matière de formation touristique et hôtelière, ainsi que l'encouragement des investissements et l'organisation de rencontres annuelles dans les deux pays.

En outre, MM. Bourita et Abdelatty ont signé un protocole de coopération dans les secteurs de la santé et du médicament. Il porte sur le renforcement de la coopération sanitaire, l'amélioration des services de santé, le développement des compétences dans les domaines médicaux et hospitaliers, ainsi que l'échange d'expériences en matière de prévention, de suivi et de traitement du cancer, notamment chez les enfants, ainsi que le renforcement des liens entre les institutions sanitaires et scientifiques des deux pays.

Un protocole de coopération dans le domaine de l'électricité et des énergies nouvelles et renouvelables a également été signé par les deux ministres, visant à renforcer la coopération technique, le conseil, ainsi que l'échange de stagiaires, d'experts et d'expériences.

Dans le domaine douanier, un accord d'assistance administrative mutuelle a été signé par la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, et le ministre égyptien des Finances, Ahmed Kajok. Cet accord vise à assurer l'application appropriée de la législation douanière, prévenir et lutter contre les infractions douanières, et garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement du commerce international.

Pour le secteur industriel, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et son homologue égyptien, Khaled Hachem, ont signé un protocole de coopération visant à renforcer la coopération et à développer le secteur industriel dans les deux pays.

Un mémorandum d'entente a également été signé dans le domaine de la lutte contre la désertification par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et le ministre égyptien de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Alaa Eddine Farouk. L'accord tend à promouvoir la coopération en matière de développement durable, de préservation des ressources en eau, et de développement des forêts et des pâturages dans le cadre de la lutte contre la désertification.

Dans le domaine de la jeunesse, un accord de coopération a été signé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Jawhar Nabil. Il vise à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines liés à la jeunesse et à la protection de l'enfance, ainsi qu'à développer les capacités des jeunes à travers des programmes et activités communs.

Un mémorandum d'entente dans le domaine culturel a été, par ailleurs, signé par M. Bensaid et la ministre égyptienne de la Culture, Jihane Zaki, pour renforcer la coopération dans les domaines de la culture, des arts et du patrimoine, notamment par la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et le développement des métiers culturels. Un programme exécutif de coopération culturelle a également été signé pour renforcer les échanges culturels à travers des projets communs, des visites et la participation à des manifestations culturelles dans les deux pays.

De même, un mémorandum d'entente a été signé pour promouvoir les relations d'investissement entre l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches en Egypte. Signé par le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh, cet accord vise à encourager les projets d'investissement communs, les échanges de délégations et le partage d'expertises en matière de promotion de l'investissement.

A cette occasion, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, ont signé le procès-verbal de la première session du comité de coordination et de suivi maroco-égyptien.