Afrique: L'Egypte salue le rôle de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et les initiatives Royales au niveau africain

8 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La République arabe d'Egypte a salué lundi le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la résilience des Maqdessis et la préservation de l'identité culturelle et religieuse arabe et islamique de la ville d'Al-Qods, ainsi que son statut juridique, sa place civilisationnelle et sa portée historique en tant que terre de coexistence entre les trois religions.

L'Egypte a également mis en avant, dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Egypte, tenue lundi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, à travers les projets sociaux et humanitaires visant à soutenir la résilience des Maqdessis.

Par ailleurs, la République arabe d'Egypte a salué les différentes initiatives du Souverain lancées au niveau du continent africain.

Parmi ces initiatives, érigées en modèle de coopération Sud-Sud, figurent l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, l'Initiative Royale pour l'Atlantique, ainsi que le projet de gazoduc Afrique-Atlantique.

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