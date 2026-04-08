Afrique: Des diplomates africains saluent la dynamique de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation de diplomates africains a salué, lundi, la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, notamment sur les plans social, économique et des infrastructures.

Les diplomates, représentant une dizaine de pays africains, ont souligné, lors de cette visite de deux jours organisée dans le cadre du "cycle international de formation en diplomatie", l'importance des grands projets structurants réalisés dans cette partie du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur itinérant et directeur du Centre d'analyse et de la prospective au ministère des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Urbain Otsala, a indiqué que cette visite a permis de découvrir de près les différents projets structurants de la région, qui "se caractérise par des investissements qualitatifs remarquables".

Les projets de développement réalisés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, à l'instar des autres régions du Maroc, sont le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé M. Otsala.

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A cette occasion, la délégation a tenu une réunion avec le secrétaire général de la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, au cours de laquelle l'accent a été mis sur le processus de développement de la région, ainsi que sur les opportunités d'investissement qu'elle offre dans plusieurs secteurs prometteurs.

Dans une allocution de circonstance, M. El Gourji a souligné que la région de Dakhla-Oued Eddahab incarne aujourd'hui plus que jamais la vision d'un Maroc ouvert sur sa profondeur africaine, tourné vers le monde et engagé dans un processus de développement global et durable, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

La région, a-t-il poursuivi, révèle aujourd'hui tout son potentiel et ses importantes capacités stratégiques, comme le projet du port Dakhla Atlantique, actuellement en cours de réalisation, qui vise à renforcer la connectivité avec les pays d'Afrique de l'Ouest, grâce à sa position géostratégique privilégiée, au service des échanges commerciaux et de la valorisation durable des ressources marines.

Par ailleurs, la région se distingue, selon M. El Gourji, dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme, ainsi que des zones économiques et industrielles qui attirent des investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les technologies de l'eau et le tourisme durable, contribuant ainsi à la mise en place d'un tissu productif innovant et compétitif.

A cette occasion, les membres de la délégation ont suivi une présentation faite par le directeur par intérim du Centre régional d'investissement, Fayçal Sahmani, qui a exposé en détail la dynamique de développement que connaît la région, ainsi que les opportunités d'investissement et les avantages accordés aux investisseurs et aux opérateurs économiques.

Les diplomates africains ont également tenu une rencontre avec le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, qui a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre a permis de mettre en lumière la coopération et le rôle de la région en tant que pôle économique prometteur, grâce aux grands projets inscrits dans le modèle de développement des provinces du Sud du Royaume.

Le rôle important du port Dakhla Atlantique en tant que levier de renforcement des relations entre le Royaume et ses voisins africains a également été mis en avant, a-t-il expliqué.

Le programme de la visite de la délégation diplomatique, organisée à l'initiative de l'Institut marocain de formation, de recherche et d'études diplomatiques, en coopération avec l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), comprend des visites de terrain de plusieurs projets de développement, notamment le port Dakhla Atlantique et "Dakhla Learning Center".