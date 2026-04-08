Maroc: Une exposition met en valeur la créativité artistique des architectes en devenir

Le vernissage de l'exposition artistique "Cosmos", marquant l'ouverture de la troisième édition du Festival printanier de l'Ecole nationale d'architecture (ENA) de Fès, s'est tenu lundi à la galerie Mohamed Kacimi, mettant en lumière la créativité et l'expression artistique des étudiants.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et sa direction régionale, cet événement réunit des oeuvres réalisées par les étudiants de l'ENA ainsi que des professeurs, inspirées en grande partie du patrimoine architectural de la ville de Fès et de ses lieux emblématiques.

Les travaux exposés proposent une immersion sensible dans l'univers urbain et patrimonial de la capitale spirituelle, à travers des représentations mêlant précision architecturale et interprétations artistiques. Des médinas aux ruelles étroites, en passant par les monuments historiques et les espaces de vie traditionnels, les oeuvres traduisent un regard jeune et renouvelé sur la ville.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Certaines créations revisitent, avec finesse, les motifs géométriques du zellige, emblématiques de l'artisanat marocain, en les déclinant sous des formes contemporaines où couleurs, symétries et rythmes visuels dialoguent avec des compositions plus abstraites. D'autres explorent les jeux d'ombre et de lumière propres aux architectures fassies, révélant la richesse des textures et des volumes.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de l'Ecole nationale d'architecture de Fès, Nada Es-Sallak, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la troisième édition du Festival printanier, précisant que "Cosmos" constitue une initiative portée par les enseignants, les artistes et les étudiants de l'établissement, autour du thème «Expression et vie».

Elle a souligné que ce choix thématique traduit la volonté de valoriser l'expression des jeunes, en tant que levier de projection vers l'avenir et d'ouverture sur la communauté, relevant que ce type d'événements contribue à enrichir la formation des étudiants au-delà du cadre académique.

De son côté, Youssef Sadik, étudiant en quatrième année à l'ENA de Fès, a affirmé que cette exposition met en valeur la créativité et la sensibilité des étudiants, tout en leur permettant de sortir du cadre académique pour échanger avec le public et présenter leurs visions artistiques personnelles.

Pour sa part, Yasmine Chakir, étudiante à l'ENA, a estimé que ces initiatives offrent aux étudiants un espace d'expression et de valorisation, notant qu'elles constituent également une opportunité de défendre leurs travaux et de bénéficier de critiques constructives.

Elle a ajouté que ce type d'événements contribue à former des architectes plus ouverts, plus sensibles et davantage motivés, capables d'appréhender leur environnement avec un regard critique et créatif.

Au programme du Festival printanier figurent également plusieurs activités culturelles et sociales, dont des rencontres avec des artistes et intellectuels, une initiative dédiée aux personnes non-voyantes, ainsi qu'une sortie dans la province de Sefrou, visant à renforcer l'interaction des étudiants avec leur environnement et la communauté locale.

Bouillon de culture

Prix

La 18e édition du Prix international de poésie "Argana", décerné par la Maison de la poésie au Maroc, a couronné la poésie palestinienne à travers quatre expériences poétiques majeures.

Selon un communiqué de la Maison de la poésie au Maroc, le prix, organisé chaque année en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a été décroché par les poètes palestiniens Ghassane Zaktan, Youssef Abdelaziz, Taher Riyad et Zouhir Abou Chaib.

Primer quatre poètes palestiniens est une première dans l'histoire du prix, précise la même source, notant que les lauréats seront célébrés lors d'une cérémonie officielle prévue le 25 avril à Rabat, dans le cadre de la célébration de "Rabat, Capitale mondiale du livre en 2026".

Le jury de cette édition était composé de la poète Wafae El Omrani (présidente), de l'académicien Abderrahmane Tankoul, de l'artiste peintre Ahmed Jarid, de l'académicien Jamal Eddine Benhayoun et du poète et traducteur Noureddine Zouitni, outre le poète Hassan Najmi, secrétaire général du prix.

La consécration de la poésie palestinienne du Prix international de poésie "Argana" est, selon le jury du prix, une autre facette de l'amitié poétique entre la culture marocaine et la poésie palestinienne, selon le jury.