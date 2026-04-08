Maroc: Fadila El Hamel - La fiction hassanie vit au rythme d'une dynamique qualitative sur les plans artistique et technique

La fiction hassanie vit au rythme d'une dynamique qualitative et d'une évolution notable qui se manifestent à travers la maturité artistique et technique sans cesse grandissante des oeuvres produites dans les provinces du Sud du Royaume, a indiqué l'actrice Fadila El Hamel.

La série "Souk Atay", diffusée par la chaîne Laâyoune TV lors du mois de Ramadan, a été un exemple vivant de cet essor dramatique alliant authenticité culturelle et exigences artistiques modernes, a dit Mme El Hamel lors d'une conférence tenue en marge de la 15ème édition du Festival de Meknès de la fiction télévisée.

Selon elle, la série "Souk Atay" a révélé une interaction remarquable et sans précédent du public marocain, notant que cette oeuvre a réussi à sortir des stéréotypes et à attirer la curiosité des téléspectateurs les invitant à découvrir les spécificités du hassani et ses significations culturelles profondes, ce qui a permis non seulement de renforcer les ponts communicationnels et identitaires entre les différentes régions du Royaume, mais également d'enrichir la complémentarité culturelle au sein de la société marocaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur le rayonnement international de ces oeuvres, l'actrice marocaine a estimé que la fiction hassanie est capable de se répandre au-delà des frontières, notamment dans les pays voisins à l'image de la Mauritanie, où les productions marocaines de séries bénéficient de taux d'audience record.

Le succès de la série "Souk Atay" notamment sur les réseaux sociaux reflète la qualité technique et artistique qui sont désormais les caractéristiques des productions sahraouies marocaines à la faveur de la conjugaison des efforts des acteurs, des producteurs et des réalisateurs, s'est-elle félicitée. Dans le même contexte, Fadila El Hamel a appelé à renforcer la présence de la fiction hassanie dans les chaînes de télévision marocaines et à mettre en place une stratégie d'intégration linguistique entre le hassani et le dialecte marocain.

Elle a relevé, dans ce sens, que la participation à une manifestation nationale d'envergure à l'instar du Festival de Meknès de la fiction télévisée est une occasion idoine afin de mettre en valeur la richesse culturelle et les traditions ancestrales dont regorgent les provinces du Sud du Royaume, se disant confiante que l'avenir sera encore plus radieux pour la production de séries et documentaires dans ces régions.

La série "Souk Atay", de son réalisateur Younes Rkab et du scénariste Lamyae El Khalloufi, figure parmi les oeuvres en lice dans la compétition officielle du 15ème Festival de Meknès de la fiction télévisée.