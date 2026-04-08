Maroc: Marathon des Sables - Mohamed El Morabity récidive lors de la 2ème étape

Le Marocain Mohamed El Morabity a remporté, lundi, la deuxième étape de la 40e édition du Marathon des Sables "Legendary", parcourue sur une distance de 40,5 km.

Ponctuée de points de contrôle aux kilomètres 8, 15, 21, 28,1 et 33,7, cette 2ème étape a offert un savant mélange de vitesse, de stratégie et un aperçu prometteur de la suite de l'épreuve.

Un départ donné à 06h00 a permis aux coureurs de profiter de conditions climatiques fraîches, avec un air désertique encore clément jusqu'au lever du soleil.

Dès les premiers kilomètres, le Français Michaël Gras a pris les commandes de la course en imposant un rythme soutenu, tentant de déstabiliser les redoutables frères El Morabity.

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Toutefois, l'expérience a finalement fait la différence. Dès le troisième point de contrôle, Mohamed et Rachid El Morabity ont repris la maîtrise de la course avant de porter une attaque décisive. Mohamed a signé un timing de 2h58'26, suivi de Rachid en 3h03'01. Michaël Gras complète le podium en 3h03'46.

Côté dames, la course a été dominée de bout en bout par la Française Maryline Nakache, auteure d'une performance qui lui a permis de s'imposer en 3h48'21.

Derrière elle, la Française Agathe Teillet-Magot et l'Américaine Desiree Linden ont franchi la ligne d'arrivée respectivement en 4h10'31 et 4h13'00.

Après la 3e étape, plus courte mais stratégique, tous les regards se tournent déjà vers le défi majeur de l'étape 4 d'une distance de 100 kilomètres.

Durant 11 jours, dont 9 en immersion totale dans le désert, les concurrents devront parcourir environ 270 kilomètres en autosuffisance alimentaire. Une expérience unique, où l'endurance physique se double d'un défi mental intense, dans un environnement aussi majestueux qu'impitoyable.