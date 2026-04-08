Afrique: Startups - L'UM6P Africa Business School lance 'The Pulse', un hub de données sur l'écosystème startup

L'UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique) Africa Business School a annoncé, lundi lors d'un webinaire, le lancement officiel de "The Pulse", première plateforme intégrée de données centralisées et mises à jour de manière dynamique sur l'écosystème startup marocain.

Conçue en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Tamwilcom, l'Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME), l'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) et le Moroccan Startup Ecosystem Catalyst (MESC), "The Pulse" a pour ambition de devenir la référence de l'information sur l'écosystème startup au Maroc.

Intervenant lors de ce webinaire, Zineb Rharrasse, membre fondatrice du Conseil d'administration du MSEC, a expliqué que "The Pulse" constitue le levier de consolidation des données de la chaîne d'innovation dans sa globalité, en vue de passer de l'intention à la preuve, de mesurer la contribution réelle de chaque acteur, d'objectiver le poids économique des startups et de créer les conditions d'émergence d'entreprises marocaines compétitives à l'échelle africaine et internationale.

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De son côté, la directrice exécutive de l'OMTPME, Amal Idrissi, a affirmé qu'en renforçant la structuration et la disponibilité des données sur les startups, "The Pulse" contribue à une meilleure compréhension des dynamiques entrepreneuriales au Maroc, rapporte la MAP.

D'après elle, cette initiative s'inscrit dans une logique de production de connaissance au service des décideurs publics et privés.

Pour sa part, le président honoraire de l'AMIC, Tarik Haddi, a estimé que "The Pulse" incarne une avancée structurante pour l'écosystème entrepreneurial marocain et se veut un outil fédérateur qui renforce la transparence, la lisibilité et la fluidité du financement de l'innovation.

Cette initiative commune contribuera à accélérer la connexion entre innovation, capital, talents, opportunités business et impact, a-t-il ajouté.

Dès sa première version, "The Pulse" référence plus de 1.000 startups, 900 fondateurs, 60 investisseurs, 50 incubateurs et 250 tours de financement documentés. La plateforme offre un accès centralisé aux données financières, opérationnelles et relationnelles de l'écosystème, et intègre des outils d'intelligence artificielle pour accompagner les entrepreneurs.

La plateforme se distingue par son approche participative car les startups, les investisseurs et incubateurs peuvent enrichir la plateforme en soumettant directement leurs données, créant ainsi un hub vivant et collaboratif.

"The Pulse" sert aussi d'infrastructure centrale au Programme de recherche sur l'entrepreneuriat marocain (PREM), alimentant des travaux de recherche sur les déterminants de la survie des startups, l'impact des programmes d'accompagnement et le fonctionnement des réseaux d'investisseurs.

Accessible sur "www.thepulse.ma", la plateforme est une version MVP (Produit minimum viable) appelée à évoluer en fonction des retours des utilisateurs et des contributions de l'écosystème. L'intégration d'outils d'intelligence artificielle couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur entrepreneuriale est en cours de développement, avec une ambition d'expansion à l'échelle africaine.