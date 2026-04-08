Maroc: Lancement à Rabat de la semaine de promotion économique de l'Equateur du pays

8 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La semaine de promotion économique de la République de l'Equateur au Maroc a été lancée, lundi à Rabat, avec pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays latino-américain au Royaume dans divers secteurs d'activité, a indiqué l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Le lancement de cette semaine économique au Maroc a été effectué lors d'une réunion présidée par l'ambassadeur directeur général de l'AMCI, Mohamed Methqal, lit-on dans un communiqué de l'AMCI, précisant que plusieurs évènements et rencontres sont prévus durant cette semaine qui se tient à Rabat, à Casablanca et à Dakhla et qui vise à favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et équatoriens, rapporte la MAP.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et l'Equateur pour être en phase avec les ambitions prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste.

La délégation de la République de l'Equateur, qui se compose de plusieurs responsables, est conduite par SEM Sanchez Icaza Cesar Janvier, sous-secrétaire aux négociations du ministère des Productions, du Commerce extérieur et des Investissements.

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La présence de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté de la République de l'Equateur de renforcer ses relations avec le Royaume du Maroc et devrait contribuer à développer les échanges commerciaux et à attirer davantage d'investissements.

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