Ethiopie: Le Premier ministre Abiy renouvelle pour un an le mandat du chef de l'administration intérimaire du Tigray

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de prolonger d'un an, à compter du 9 avril 2026, le mandat du lieutenant-général Tadesse Worede en tant que chef de l'administration intérimaire du Tigray.

Le Bureau du Premier ministre a annoncé cette décision via les réseaux sociaux, précisant que cette prolongation respecte l'article 62(9) de la Constitution de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ainsi que les dispositions de la Proclamation n° 359/1995 et du Règlement n° 479/2013 du Conseil des ministres encadrant les administrations régionales intérimaires.

Plus tôt mardi, le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le lieutenant-général Tadesse pour examiner son rapport annuel d'activité et discuter de ses principales conclusions. La rencontre a permis de faire le point sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée et de définir les priorités pour la période à venir.

Le lieutenant-général Tadesse dirige l'administration intérimaire depuis avril 2025, après avoir exercé les fonctions d'administrateur adjoint. Sa nomination avait suivi un processus de transition pacifique visant à garantir la continuité et la stabilité de la gouvernance régionale.

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La prolongation de son mandat s'inscrit dans le cadre des efforts constants du gouvernement fédéral pour consolider une paix durable et faire avancer le processus de transition dans la région, conformément au cadre constitutionnel