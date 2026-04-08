Maroc: Botola Pro D1 - Le WAC tenu en échec par le DHJ

8 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le Wydad de Casablanca a été tenu en échec à domicile par le Difaa d'El Jadida, en match de mise à jour de la 11ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, lundi au Complexe sportif Mohammed V.

Ramiro Vaca Ponce (34e) a ouvert le score pour les Rouges, alors que Mouad Mouchtanim a égalisé pour le club doukkali sur penalty (78e).

Suite à ce match nul, le WAC, avec 30 points (de 14 matches), rejoint l'AS FAR (14 matches) et le Raja de Casablanca (15 matches) en tête du classement. Le DHJ, lui, est toujours septième au classement, avec 21 unités.

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