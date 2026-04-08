Maroc: Double victoire marocaine de Lilias Tebbaï et Teva Bouchgua au Royal St Andrews Rip Curl Cup

Le surf marocain a brillé sur la scène internationale grâce aux performances exceptionnelles de Lilias Tebbaï et Teva Bouchgua, qui se sont distingués lors du Royal St Andrews Rip Curl Cup QS 4000, disputé à Port Alfred, en Afrique du Sud, une étape majeure du circuit qualificatif de la World Surf League (WSL).

Cette compétition de niveau QS 4000 chez les hommes et QS 2000 chez les dames, a réuni certains des meilleurs surfeurs du continent africain et d'ailleurs, offrant un niveau de performance particulièrement élevé et des conditions exigeantes sur l'un des spots les plus techniques de la région.

"Lilias Tebbaï a réalisé une compétition remarquable, démontrant une grande maîtrise technique, une excellente lecture des vagues et une régularité impressionnante tout au long des séries", indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de surf (FRMS).

La performance de Lilias Tebbaï lui a permis de s'imposer en finale face à la Sud-Africaine Zoe Steyn, en confirmant son statut parmi l'élite du surf africain.

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De son côté, Teva Bouchgua a également livré une prestation de très haut niveau, marquée par la puissance, la précision et l'engagement.

Son parcours solide et sa performance en finale lui ont permis de décrocher une victoire méritée face au Sud-Africain Connor Slijpen, illustrant sa progression constante sur le circuit international.

Selon la FRMS, cette double victoire constitue un résultat historique pour le Maroc dans une compétition du circuit qualificatif de la World Surf League.

Elle confirme le niveau croissant des athlètes marocains et leur capacité à rivaliser avec les meilleurs surfeurs africains et internationaux.

Le succès de Lilias Tebbaï et Teva Bouchgua au Royal St Andrews Rip Curl Cup QS 4000 représente une reconnaissance du talent et du travail des athlètes marocains et une avancée significative dans leur parcours sportif international.

Il constitue également un signal fort du développement continu du surf marocain et une source d'inspiration pour la nouvelle génération de surfeurs marocains.

Cette performance exceptionnelle, qui renforce la position du Maroc comme nation montante du surf africain et international, témoigne aussi de l'efficacité des programmes d'encadrement et du travail accompli pour accompagner les athlètes marocains vers l'excellence.

Pour la FRMS, la victoire de Lilias Tebbaï et Teva Bouchgua restera comme un moment marquant dans l'histoire du surf marocain et une étape importante dans leur progression vers les plus hauts niveaux du circuit mondial.