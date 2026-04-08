Maroc: Ski nautique - Belmrah décroche le titre continental

L'athlète marocain Kamil Belmrah a remporté le titre de champion d'Afrique 2026 toutes catégories de ski nautique, doublé du titre de meilleur skieur africain de l'année, lors du championnat d'Afrique, qui s'est déroulé du 2 au 5 avril au Van Bach Dam en Namibie.

Sur l'épreuve du slalom, l'athlète marocain a livré une prestation quasi parfaite, détrônant au passage ses adversaires sud-africains qui ont longtemps dominé la discipline.

Cette double consécration pour Belmrah, 21 ans, s'inscrit dans le prolongement d'une progression constante, puisqu'il s'est déjà illustré, en 2021, sur la scène internationale en devenant, à Madrid, le premier Africain à décrocher l'or en slalom chez les moins de 17 ans lors des championnats d'Europe et d'Afrique.

La même année, il s'est adjugé une médaille d'argent aux Masters mondiaux de Callaway Gardens, aux Etats-Unis, pour enchaîner ensuite les réalisations : record africain toutes catégories en qualifications du Mondial U21 au Mexique, médaille de bronze aux championnats Europe-Afrique U21 à Bordeaux en 2023, puis une quatrième place aux Mondiaux U21 de Calgary en août 2025.