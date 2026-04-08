Maroc: La sélection nationale U17 remporte le tournoi UNAF

7 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale U17 a remporté, dimanche à Benghazi (Libye), le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) en signant un parcours sans faute, après sa victoire lors de la dernière journée face à la sélection libyenne sur le score de 3 buts à 1.

Les buts des Lionceaux de l'Atlas ont été inscrits par Adnane El Boujjoufi, auteur d'un doublé aux 2e et 55e minutes, ainsi que par Adam Boughazir à la 45e minute, tandis que l'unique but libyen a été marqué par Mohamed Jarroud à la 10e minute.

Grâce à cette victoire, la sélection marocaine, qui avait déjà assuré son sacre dès la journée précédente, s'est ainsi imposée face à l'ensemble de ses adversaires engrangeant 12 points, devant l'Algérie avec 7 points, l'Egypte (6 points), la Tunisie (3 points), alors que la Libye ferme la marche sans aucun point au compteur.

Les Lionceaux de l'Atlas avaient battu la Tunisie par deux buts à zéro, avant de dominer l'Algérie sur le score de trois buts à zéro, puis de s'imposer face à l'Egypte par 2 buts à 1.

Conformément au règlement de la compétition, les trois premières sélections du classement se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des U17.

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