Maroc: Un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Porto

L'ambassade du Maroc au Portugal a organisé, samedi, un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Porto et dans ses environs, en vue de rapprocher les services consulaires des membres de la communauté établis dans cette région.

Ce déplacement consulaire, qui s'est poursuivi jusqu'à dimanche, s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par les services consulaires de l'ambassade du Maroc à Lisbonne en faveur des Marocains résidant au Portugal, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux orientations du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Cette initiative vise à permettre aux membres de la communauté marocaine établie dans cette ville et ses environs de bénéficier de l'ensemble des services consulaires, tout en leur évitant les contraintes de déplacement vers la capitale, Lisbonne, et en préservant leurs engagements professionnels et familiaux.

A cette occasion, plus de 600 prestations consulaires variées ont été assurées, permettant à près de 400 citoyens d'accomplir diverses démarches administratives.

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Les services de proximité ont porté principalement sur les inscriptions consulaires, le renouvellement des passeports et des cartes nationales d'identité, les actes d'état civil, la légalisation de signatures, ainsi que la délivrance de documents officiels, outre le traitement des demandes et la réponse aux requêtes liées aux intérêts des citoyens dans leur pays de résidence.

Une assistance personnalisée a également été apportée aux membres de la communauté marocaine concernant des questions administratives, sociales et documentaires.

Les services consulaires ont connu une forte affluence et ont été salués par les ressortissants marocains, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des prestations fournies, tout en appelant à la reconduction de cette initiative en réponse à leurs besoins.

A cette occasion, l'ambassade du Royaume à Lisbonne a salué les membres de la communauté marocaine résidant à Porto ainsi que les membres de l'Association Assalam pour leur coopération et leur contribution précieuse à la réussite de cette opération, ayant permis de faire bénéficier un grand nombre de citoyens établis au Portugal.