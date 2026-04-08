Maroc: La mémoire vive d'une épopée de la lutte pour l'indépendance

Le peuple marocain et la famille du mouvement national, de la résistance et de l'Armée de libération commémorent, mardi, le 79ème anniversaire des événements du 7 avril 1947, une halte mémorielle majeure pour se remémorer une page douloureuse de l'histoire nationale et l'un des crimes les plus odieux perpétrés par les autorités du protectorat français contre la population de Casablanca.

Cette commémoration est l'occasion de rappeler les contributions pionnières des habitants de la métropole économique dans le parcours du combat national pour la liberté et l'indépendance, ainsi que les valeurs de sacrifice, d'abnégation et d'attachement aux constantes nationales qu'ils ont incarnées.

Le 7 avril 1947, les forces d'occupation étrangère avaient commis un massacre sanglant contre des civils sans défense, dans une tentative désespérée de faire obstacle à la visite historique que Feu SM Mohammed V devait effectuer à Tanger le 9 avril de la même année, en vue de réaffirmer l'unité du Maroc et de porter haut les revendications légitimes du peuple marocain en matière de liberté et d'indépendance.

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Dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération souligne que la mémoire nationale conserve des épisodes marquants de cette ville militante, unanimement reconnue pour son patriotisme ardent, son esprit de sacrifice et sa contribution de poids à l'oeuvre nationale, à la résistance et à la libération.

L'institution relève, dans ce sens, que les Casablancais ont opposé, lors des affrontements du 7 avril 1947, une résistance empreinte de foi, de courage et de bravoure face aux campagnes de répression et d'extermination menées par les forces coloniales dans un élan de vengeance et d'agression.

Le communiqué précise, en outre, que les autorités coloniales avaient fabriqué de toutes pièces des prétextes fallacieux pour permettre à Philippe Boniface, chef de la région de Casablanca, de lancer ses soldats et auxiliaires contre les habitants des quartiers de Ben M'Sick, Garage Allal, Médiouna, Derb El Kabir et des zones avoisinantes, sans distinction entre enfants, femmes et personnes âgées, faisant des centaines de victimes entre martyrs, blessés et mutilés, outre l'arrestation de nombreux militants nationaux, syndicalistes et citoyens.

Cette attaque d'une rare violence visait à infléchir la volonté du héros de la libération, Feu SM Mohammed V, pour le dissuader d'effectuer sa visite historique à Tanger, dont les objectifs étaient clairs, à savoir la réaffirmation de l'unité du Royaume du Nord au Sud et la consécration du droit du peuple marocain à la liberté et à l'indépendance.

Mais feu SM Mohammed V, héros de la libération et de l'indépendance, a déjoué les manoeuvres des autorités coloniales en se rendant à Casablanca pour réconforter les familles des victimes, avant de gagner Tanger pour accomplir sa visite à la date prévue.

Le Souverain y prononcera, le 10 avril 1947, son discours historique, dans lequel il affirmera devant le monde entier la détermination du peuple marocain à recouvrer sa liberté et son indépendance, tout en insistant sur l'unité du pays et le respect de ses constantes religieuses et nationales.

Les événements du 7 avril 1947 ont eu, par ailleurs, pour effet de susciter l'appel à une grève générale dans les villes marocaines, de mobiliser les différentes composantes de la société pour venir en aide aux familles affectées et de renforcer les positions hostiles à l'occupation, tout en dénonçant les complots criminels ayant coûté la vie à des innocents et semé la terreur parmi les citoyens.

Ces douloureux événements ont ainsi contribué à raviver l'esprit patriotique et à attiser la volonté de poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la présence coloniale.

Aussi dramatiques qu'ils aient été, ces événements, qui ont fait des centaines de victimes entre martyrs, blessés et détenus, ont largement contribué à nourrir l'esprit de résistance et à intensifier la lutte contre l'occupation étrangère, dont la flamme se ravivera davantage après le 20 août 1953, à la suite de l'exil du Souverain légitime et de la Famille Royale.

Casablanca confortera ainsi sa place de bastion de la résistance et d'espace privilégié de son essor, jusqu'au retour du héros de la libération et de l'indépendance, annonçant la fin du protectorat et l'avènement de l'aube de la liberté.

A l'occasion de ce 79ème anniversaire, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a élaboré un programme d'activités mardi à Casablanca à la place du 7 avril à Derb El Kabir. Cette journée comprend notamment une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de l'épopée de la liberté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, en tête desquels Feu SM Mohammed V et son compagnon de lutte et d'exil, Feu SM Hassan II.

Un meeting commémoratif et d'hommage se tiendra également au siège de la préfecture d'arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, durant lequel des allocutions seront prononcées pour rappeler la portée historique de cet événement et les valeurs de patriotisme, de sacrifice et d'héroïsme qu'il incarne.

Un hommage sera en outre rendu à un parterre d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération, tandis que des aides financières seront distribuées à plusieurs membres de cette famille nationale digne de considération et de sollicitude.

Des activités et manifestations commémoratives seront également organisées dans les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume, sous la supervision des délégations régionales et provinciales, des bureaux locaux et des espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération, au nombre de 108 unités à travers le territoire national, à travers notamment des conférences, tables rondes, rencontres de communication, ainsi que des concours éducatifs, culturels et sportifs.