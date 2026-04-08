Maroc: Six startups palestiniennes à la conquête du GITEX Africa à Marrakech

Six startups palestiniennes opérant dans les domaines de la créativité et de l'innovation participent à la quatrième édition de GITEX Africa, qui se tiendra du 7 au 9 avril à Marrakech, avec le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L'Agence prend part à cet événement d'envergure pour la troisième année consécutive, avec l'appui financier du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, à travers un pavillon institutionnel et un espace dédié à l'incubateur de projets d'innovation "BMAQ Innovation Hub".

Les entreprises palestiniennes participantes ont été sélectionnées selon des critères bien précis, élaborés en collaboration avec une équipe spécialisée de l'Université d'Al-Qods.

Elles couvrent plusieurs spécialités, notamment l'évaluation psychologique assistée par l'intelligence artificielle pour l'orientation des parcours professionnels à travers la plateforme "Burhan", ainsi que la numérisation des services de garderie et le renforcement de la communication entre éducateurs et parents grâce à l'application "GrowApp", raporte la MAP.

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Il s'agit également de la plateforme "HowAISees", spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience du commerce électronique et du marketing, ainsi que du projet "Labebo", qui propose des solutions innovantes dans le domaine du traitement et de la rééducation à distance des enfants, à travers des technologies interactives tridimensionnelles.

Parmi ces startups figurent aussi la plateforme "QREDIT", qui fournit des services de paiement numérique au profit des petites et moyennes entreprises, ainsi que le système "Hives 360" pour le développement de l'apiculture et l'amélioration de sa productivité, grâce au suivi intelligent et à l'analyse des données.

Le pavillon de l'Agence abritera durant les trois jours du salon une série d'activités professionnelles comprenant des présentations des entreprises participantes et des rencontres bilatérales avec des acteurs marocains et internationaux afin d'examiner les opportunités de partenariat et d'ouverture sur les marchés.

A cette occasion, l'Agence a affirmé que cette participation constitue une opportunité qualitative pour renforcer le rôle des entreprises palestiniennes dans le soutien au développement économique et social, particulièrement dans la ville d'Al-Qods, et ce, en phase avec les objectifs de sa stratégie numérique 2024-2027.

Et d'ajouter que cette initiative reflète sa démarche visant à consolider son engagement en faveur de l'autonomisation économique des jeunes Palestiniens, en oeuvrant à leur ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et en mettant à leur disposition des plateformes internationales leur permettant de présenter leurs projets et de bâtir des partenariats stratégiques.

L'Agence avait lancé sa stratégie numérique 2024-2027 sous le thème "Le développement numérique au service du développement économique et social à Al-Qods", qui comprend notamment la plateforme Morocco House d'Al-Qods pour documenter et protéger le patrimoine humain de la ville, l'incubateur de startups palestiniennes dans les domaines de l'innovation et de la créativité, la plateforme "Dlala" de commerce électronique social et solidaire, la plateforme d'enseignement à distance avec l'université Al Qods, ainsi que l'application de jeu et de divertissement "Haya", destinée aux enfants et adolescents.

Quelque 34 startups palestiniennes ont bénéficié, jusqu'à présent, des programmes de l'incubateur de l'Agence, dont certaines ont réussi à atteindre les phases d'accélération et de partenariat, tandis que d'autres ont pu accéder aux marchés.