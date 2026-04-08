Maroc: A Agadir, le CRI distingue les acteurs de l'investissement

Le Centre régional d'investissement (CRI) Souss-Massa a organisé, samedi soir à Agadir, la première édition des "Souss Massa Investment Awards", un événement dédié à la célébration des entreprises et investisseurs qui participent activement à la transformation économique de la région.

Les trophées remis à cette occasion viennent consacrer des projets et des parcours exemplaires, illustrant la vitalité et la diversité du tissu économique régional.

Le trophée de l'Investisseur de l'Année a été attribué à Aya Gold & Silver, tandis que le prix de l'Innovation est revenu à Agri 4.0. Le prix de l'Impact social a distingué Concentrix pour son engagement en faveur du développement local.

Le prix de l'Entrepreneuriat féminin a été décerné à Mira Fish, en reconnaissance de sa contribution à l'autonomisation économique des femmes. La distinction Startup de l'Année a été attribuée à Biborne, alors que le trophée de l'Investisseur marocain du monde est revenu à Daniland, rapporte la MAP.

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Par ailleurs, des coups de coeur du jury ont été attribués à plusieurs entreprises pour la qualité de leurs projets et leur contribution au dynamisme économique régional : Vetcam, Bouskoura Urban, Silda, CMCP International Paper, Segula Technologies et Eco Terre.

En mettant à l'honneur ces réussites, le CRI Souss-Massa souligne le rôle structurant de l'investissement dans la dynamique économique régionale et réaffirme sa volonté d'accompagner, dans la durée, les porteurs de projets à chaque étape de leur développement.

Cette dynamique s'inscrit également dans une démarche d'amélioration continue, consacrée par l'obtention de la certification ISO 9001, faisant du CRI Souss Massa le premier CRI certifié selon cette norme, attestant de la qualité de ses processus et de son engagement en faveur d'un service orienté vers la performance et la satisfaction des investisseurs.

A travers les "Souss-Massa Investment Awards", la région affirme son positionnement en tant que territoire d'opportunités, attractif et compétitif, porté par une gouvernance mobilisée et un écosystème engagé au service de l'investissement.

Le CRI Souss Massa poursuit ainsi sa mission de facilitation et d'accompagnement, en oeuvrant pour un environnement d'affaires favorable, propice à l'émergence de projets à fort impact et à la création de valeur durable pour la région.