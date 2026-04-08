Togo: Réduire la dépendance aux importations, c'est possible

8 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le secteur halieutique confirme sa trajectoire ascendante. En 2025, la production nationale de poissons a atteint 36 250 tonnes, dépassant de plus de 11 000 tonnes l'objectif initial.

Cette performance est portée en grande partie par la région Maritime, qui contribue à hauteur de 25 696 tonnes, suivie des Plateaux avec 9 217 tonnes, de la Kara (727 tonnes) et des Savanes (499 tonnes).

Elle traduit l'efficacité des politiques publiques engagées ces dernières années : renforcement des capacités opérationnelles des pêcheurs, amélioration de l'accès aux intrants et aux équipements, et promotion active de l'aquaculture.

Pour pérenniser ces acquis, le gouvernement a élaboré un plan d'action à l'horizon 2028, doté d'une enveloppe globale de 20,04 milliards de Fcfa.

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Il s'articule autour de cinq axes prioritaires : renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs, valorisation des produits halieutiques locaux, amélioration de la gouvernance sectorielle, optimisation des conditions de production, de transformation et de commercialisation, et renforcement du suivi-évaluation sur l'ensemble des chaînes de valeur.

L'ambition affichée est à la hauteur des enjeux : consolider les gains enregistrés, accroître la productivité et, à terme, réduire significativement la dépendance aux importations de produits halieutiques pour renforcer la souveraineté alimentaire du Togo.

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