Togo: Juliana Amato Lumumba espère obtenir le soutien du pays

8 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) passe par Lomé.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mardi une délégation de haut rang de la République Démocratique du Congo, conduite par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Mbadu Phanzu, envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi.

Le message porté est sans ambiguïté : Kinshasa sollicite le soutien du Togo pour porter Juliana Amato Lumumba à la tête de l'OIF.

La candidate elle-même a saisi l'occasion pour développer sa vision : une francophonie plus inclusive, plus proche des peuples, à la hauteur du poids démographique et culturel que représente l'Afrique francophone dans le monde. Un argument de poids, la RDC est le premier pays francophone de la planète par sa population.

Le secrétaire général de l'OIF, élu pour quatre ans par les chefs d'État membres, conduit l'action politique de l'organisation et préside le Conseil permanent de la Francophonie. Un poste stratégique et très convoité actuellement occupé par Louise Mushikiwabo (Rwanda), candidate à sa propre succession.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.