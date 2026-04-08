Togo: Adélé et Namiélé - Deux ranchs pour changer le visage de l'agriculture togolaise

La sécurité alimentaire ne se décrète pas, elle se cultive, elle s'élève, elle s'organise. C'est l'ambition qui sous-tend le nouveau programme d'installation de jeunes agro-pasteurs dans les ranchs de l'Adélé, en région Centrale, et de Namiélé, dans la région des Savanes.

Le chantier est à la mesure de l'enjeu. Avec une enveloppe estimée à 97 millions de dollars, financée en partenariat public-privé, le projet vise simultanément trois objectifs : renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois pour les jeunes et réduire la pauvreté dans deux régions aux immenses potentialités agricoles encore sous-exploitées.

Les bases sont posées. Les levés topographiques de 16 000 hectares à l'Adélé et 7 000 hectares à Namiélé sont achevés. Un plan d'aménagement spatial a été élaboré pour chacun des deux sites, les espaces à exploiter délimités, et les infrastructures de logement et d'élevage réhabilitées ou construites. L'étude de faisabilité, elle, est bouclée depuis plusieurs mois.

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Sur le terrain, les premiers résultats sont là. Une vingtaine de jeunes ont été recrutés, formés et installés sur les deux ranchs. Deux mini-laiteries sont déjà opérationnelles, premier signe concret que le programme produit, au sens propre comme au sens figuré.

Reste la grande étape : trouver les financements pour passer à l'échelle. Le modèle PPP est tracé. Les terres sont prêtes. Les jeunes aussi.