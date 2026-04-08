Togo: Pour en finir avec le SIDA et le paludisme d'ici 2029

8 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Cinquante-six milliards de francs cfa. C'est l'enveloppe que le Togo s'apprête à mobiliser auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2027-2029.

Pour en définir les contours, un dialogue national s'est ouvert mercredi à Lomé. Autour de la table : l'ensemble des acteurs institutionnels du secteur sanitaire, appelés à construire ensemble une feuille de route claire, partagée et réaliste pour les trois prochaines années.

Car l'argent ne suffit pas. Encore faut-il savoir où le mettre, comment l'utiliser et qui en rend compte. C'est précisément l'objet de ces échanges : définir des priorités nationales cohérentes avec les objectifs de développement durable (ODD3), corriger les lacunes des programmes existants et consolider ce qui fonctionne déjà.

Le représentant de l'OMS au Togo, Hamadou Nouhou, a posé le cadre sans ambiguïté : l'implication active de tous les acteurs n'est pas une option, c'est la condition sine qua non pour garantir aux populations un accès réel à des soins de qualité, préventifs comme curatifs.

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