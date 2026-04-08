Maroc: Gitex Africa Morocco 2026 - Une dizaine de startups ivoiriennes présentes

Plusieurs startups ivoiriennes sont présentes au Gitex Africa Morocco 2026, l'une des plus grandes expositions technologiques et numériques, qui se tient chaque année à Marrakech, au Maroc.

Au total, elles sont 13, allant de structures bien établies à de jeunes entreprises en phase de démarrage.

Les stands d'exposition et de démonstration des structures ivoiriennes sont globalement regroupés dans le Hall 20D. Ces startups opèrent dans divers secteurs, notamment les infrastructures réseau, l'agriculture, la mobilité et le transport.

Les startups agricoles sont gérées par de jeunes débutants. Il s'agit de Wacam, Kilimara et Proxy Market Group. La start-up Wacam est basée sur une technologie de surveillance agricole fondée sur un ballon dirigeable autonome, équipé de capteurs et d'une caméra. Cette solution permet un suivi en temps réel des parcelles, une détection précoce des anomalies et une gestion plus précise des exploitations, notamment pour les cultures sensibles.

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La plateforme Kilimara relie les acteurs agricoles africains aux opportunités de marché locales et internationales. Elle facilite la circulation de l'information commerciale, renforce la visibilité des producteurs et ouvre de nouveaux débouchés pour les coopératives et les Pme.

La start-up Proxy Market Group propose un accès de proximité aux produits alimentaires frais, une traçabilité complète et une gestion rigoureuse des stocks. Son approche crée un lien direct entre producteurs, distributeurs et ménages urbains, répondant ainsi aux besoins croissants d'une alimentation saine dans les grandes villes du pays.