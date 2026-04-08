Cote d'Ivoire: Régulation postale - L'Artci renforce les obligations de transmission des données

L'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci) a ouvert le 8 avril 2026, à son auditorium à Marcory, un atelier consacré aux obligations réglementaires de transmission des données des opérateurs postaux au régulateur.

Cette rencontre de deux jours s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'efficacité de la régulation du secteur postal. Korotoumou Fofana épouse Diabaté, directrice de la régulation postale à l'Artci, a souligné l'importance de cette initiative.

Selon elle, l'objectif principal est de sensibiliser les acteurs du secteur à la nécessité de transmettre des données complètes et fiables. « Une régulation efficace repose sur des informations claires et exploitables. Sans données fiables, il est difficile pour le régulateur de prendre des décisions pertinentes », a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé que les obligations de transmission de données sont inscrites à la fois dans la loi portant sur les postes et dans les cahiers des charges des opérateurs. Ces informations concernent notamment les activités des entreprises et doivent être communiquées régulièrement à l'autorité de régulation.

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Ce séminaire réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème postal ivoirien, notamment les opérateurs agréés ainsi que les représentants des livreurs urbains. Cette approche inclusive vise à garantir une meilleure compréhension des exigences réglementaires par tous les intervenants de la chaîne postale.

Pour la directrice de la régulation postale, cette initiative répond à des difficultés constatées sur le terrain, notamment des retards dans la transmission des données et la faible fiabilité des informations reçues.

Représentant le directeur général de l'Artci, Kouamé Philippe a procédé à l'ouverture des travaux. Il a insisté sur la nécessité d'adopter une régulation basée sur des données structurées, dans un contexte de mutation rapide du secteur.

Durant ces deux journées, les participants prendront part à des présentations techniques, des travaux de groupe et des sessions d'échanges. L'objectif est de clarifier le cadre réglementaire, d'identifier les données attendues et d'analyser les pratiques actuelles de transmission.

Ce séminaire se veut être un espace de dialogue entre le régulateur et les opérateurs. Il devrait permettre d'identifier les difficultés rencontrées, de partager les bonnes pratiques et de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes.

À terme, l'Artci ambitionne d'améliorer la qualité des données collectées afin de garantir une régulation plus transparente, efficace et adaptée aux réalités du secteur postal ivoirien.