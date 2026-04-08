Cote d'Ivoire: Métiers du numérique - La 5e édition du pèlerinage du graphisme lancée en faveur de la jeunesse

L'édition 5 du Pèlerinage du graphisme confirme son positionnement en tant que véritable incubateur de compétences numériques, en mettant résolument l'accent sur la formation pratique, l'innovation technologique et l'employabilité des jeunes.

Le lancement officiel de cette nouvelle édition a eu lieu le mardi 7 avril 2026, à l'Institut polytechnique international François (Ipif), également connu sous l'appellation d'Université internationale François (Uif), situé à Angré 7e tranche. La cérémonie s'est déroulée en présence du fondateur de ladite institution, Ewi Eno Enock.

Le Pèlerinage du graphisme est une initiative du Dr Amos Samuel Oyeyemi. Le projet s'impose progressivement comme une initiative majeure dans le domaine de la formation aux métiers du digital et de la communication visuelle.

Reposant sur une approche axée sur le développement des compétences, le programme poursuit un objectif clairement défini : permettre aux apprenants de parfaire leur formation avec des savoir-faire immédiatement exploitables sur le marché du travail.

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Pour cette 5e édition, l'accent est particulièrement mis, selon le Dr Amos Samuel Oyeyemi, sur l'usage professionnel de l'intelligence artificielle. « Il ne s'agit pas d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins de divertissement, mais bien de la mettre au service de l'employabilité et de la création de valeur », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs indiqué que la formation s'articule autour de plusieurs spécialités majeures, à savoir la photographie professionnelle, l'intelligence artificielle, le graphisme assisté, le dessin graphique et la stratégie de communication visuelle.

À ces axes principaux viennent s'ajouter, à l'en croire, des ateliers complémentaires destinés à élargir le champ de compétences des participants. Pour cette édition, environ 110 étudiants sont inscrits, a fait savoir l'initiateur du projet.

À l'issue de la formation, les bénéficiaires recevront un certificat de participation et profiteront d'un accompagnement post-formation, de visites d'entreprises, ainsi que d'opportunités de stages et de réseautage professionnel.

Le programme, a-t-il expliqué, se déroule en trois phases distinctes : une formation en présentiel, un accompagnement en ligne sur une durée de deux mois, suivi d'une immersion professionnelle en entreprise.

De son côté, Ewi Eno Enock, fondateur de l'Université internationale François, a souligné qu'« aujourd'hui, une formation n'a de valeur que si elle ouvre réellement les portes de l'emploi ou de l'entrepreneuriat ». Il s'est également félicité de cette initiative qui allie formation, innovation et insertion professionnelle.

Selon lui, le Pèlerinage du graphisme contribue à établir un pont solide entre le monde académique et le milieu professionnel, tout en préparant une nouvelle génération de talents du numérique en Côte d'Ivoire.