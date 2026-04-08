Cote d'Ivoire: Doropo - Abdoulaye Lamine Dembélé concrétise ses promesses et soulage des villages en eau potable

À Doropo, Abdoulaye Lamine Dembélé confirme son engagement en faveur des populations rurales. À travers l'installation, le 6 avril 2026, de pompes hydrauliques dans plusieurs villages, dont Sayikô Botchou, ce cadre met en oeuvre des solutions durables pour améliorer l'accès à l'eau potable, tout en poursuivant des actions sociales dans l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes.

Dans le département de Doropo, région du Bounkani, Abdoulaye Lamine Dembélé s'impose progressivement comme un acteur clé du développement local. À travers une initiative menée en partenariat avec l'Ong El Zahara, ce cadre engagé vient de doter plusieurs villages, dont Sayikô Botchou, de pompes hydrauliques, apportant ainsi une réponse concrète à la problématique cruciale de l'accès à l'eau potable.

À l'origine de cette action, une promesse faite aux populations dans un contexte marqué par de grandes difficultés d'approvisionnement en eau. Abdoulaye Lamine Dembélé se souvient encore de cette scène marquante : des villageois venus à sa rencontre avec des bidons d'eau de qualité douteuse. « Une promesse est une dette », a-t-il rappelé avec insistance, soulignant sa volonté de traduire ses engagements en actes concrets après les échéances électorales.

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Sur le terrain, l'émotion était palpable lors de la mise en service des infrastructures hydrauliques. Accueilli chaleureusement par les populations, Abdoulaye Lamine Dembélé a tenu à effectuer lui-même le déplacement, répondant ainsi à l'appel des villageois. « Voir le sourire des femmes et des enfants est pour nous la plus grande récompense. Cela prouve que notre action a un impact réel », a-t-il confié, visiblement satisfait.

Au-delà de cette réalisation, l'initiative illustre une vision plus globale portée par ce cadre du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle. Abdoulaye Lamine Dembélé ne limite pas son action à l'hydraulique villageoise. Il multiplie les interventions sociales en faveur des populations de Doropo, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation des femmes.

Soutien à la scolarisation, en particulier des jeunes filles, appui aux personnes vulnérables à travers des équipements médicaux, ou encore accompagnement des activités génératrices de revenus : autant d'actions qui traduisent un engagement constant en faveur du mieux-être des populations.

Pour les bénéficiaires, ces réalisations changent le quotidien. L'accès à une eau potable de qualité met fin à de longues corvées et à des situations parfois périlleuses, notamment en saison sèche. Une avancée saluée par les autorités coutumières, qui y voient un signal fort en faveur du développement local.

Avec ces actions, Abdoulaye Lamine Dembélé confirme sa volonté d'inscrire son engagement dans la durée. Et déjà, il annonce son ambition d'étendre ces initiatives à d'autres localités du département, toujours confrontées au défi de l'eau potable.