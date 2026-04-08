Cote d'Ivoire: Didiévi/Paquinou 2026 - L'association M'Bali sonne le rassemblement pour bâtir l'avenir

La ville de Didiévi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a vécu un week-end pascal hors du commun, du 4 au 6 avril 2026, marqué par une forte mobilisation orchestrée par l'association M'Bali Didiévi, une jeune organisation engagée dans le développement local.

Conférence, distinctions scolaires, compétition sportive et concert géant : le programme, à la fois riche et varié, a drainé une importante affluence, donnant à la célébration de Paquinou une dimension à la fois festive et citoyenne.

La conférence inaugurale a permis de présenter la vision et les ambitions de l'association, centrées sur une contribution active au progrès de la localité. Les initiateurs ont ainsi appelé à une synergie d'actions entre les fils et filles de Didiévi, dans un esprit d'unité et de solidarité.

Moment fort de ces journées, la cérémonie de récompense des meilleurs élèves a mis à l'honneur l'excellence scolaire, sous les applaudissements d'un public venu nombreux. Une initiative saluée pour son rôle dans la promotion de l'éducation et de la réussite des jeunes.

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Sur le plan sportif, la finale d'un tournoi de football ayant réuni 16 villages de Didiévi a illustré la vitalité et la cohésion de la jeunesse locale. Fair-play, esprit d'équipe et fraternité ont marqué cette compétition très suivie.

Les festivités se sont achevées par un concert géant, véritable apothéose musicale, dans une ambiance électrique, témoignant de l'engouement des populations.

À l'origine de cette initiative, Koffi Didier Innocent, fondateur de l'association, affiche une ambition claire : « Nous avons créé l'association pour mener des actions de développement et oeuvrer au bien-être des populations ».

À travers le concept « M'BALI », symbole d'un nouveau souffle et d'un engagement collectif, l'organisation entend fédérer les filles et fils de Didiévi autour d'une vision commune de développement. Éducation, santé, culture, sport, agriculture et entrepreneuriat figurent parmi ses axes prioritaires d'intervention.

Avec cette mobilisation réussie, M'Bali Didiévi signe une entrée remarquée sur la scène locale et affiche clairement ses ambitions : inscrire son action dans la durée et contribuer à redessiner l'avenir de la localité.