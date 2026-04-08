Cote d'Ivoire: Valorisation du potentiel local - Les artisans ivoiriens à la conquête du Prix 'A Cheznou Pi'

La 5e édition du concours "A Cheznou Pi", initiative dédiée à la promotion et à la valorisation de l'artisanat ivoirien, a été officiellement lancée le mardi 7 avril 2026, à Vridi, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par Pétro Ivoire, société initiatrice du projet.

Prenant la parole, Maude Kadio-Morokro, secrétaire générale de la société initiatrice, a souligné l'impact croissant du concours au fil des éditions. Selon elle, "A Cheznou Pi" s'est affirmé comme un véritable levier d'accompagnement des artisans, contribuant à la révélation de nouveaux talents, au renforcement de leurs capacités entrepreneuriales et à leur meilleure insertion sur les marchés.

Placée sous le thème « Les trésors de nos régions », cette 5e édition ambitionne d'aller à la rencontre des artisans au coeur des territoires afin de mettre en lumière les richesses artisanales propres à chaque région de la Côte d'Ivoire. À travers cette orientation, le concours entend positionner l'artisanat comme un pilier structurant du développement régional, favorisant la transformation des ressources locales et la création d'opportunités économiques durables.

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Pour sa part, Sébastien Kadio-Morokro, président-directeur général de Pétro Ivoire, a rappelé la portée symbolique et identitaire du concept "A Cheznou Pi". « "A Cheznou Pi" n'est pas qu'un simple slogan », a-t-il déclaré. « C'est une affirmation identitaire, un hommage chaleureux à nos racines, une célébration de notre culture, de notre artisanat et de notre savoir-faire », a-t-il souligné.

Il a toutefois précisé que cette expression populaire, signifiant « Chez nous, au pays », se veut une véritable déclaration d'amour au terroir ivoirien, rendant hommage aux artisans, créateurs de beauté, de sens et de mémoire collective.

Intervenant également, Sylvia Djisso, consultante au cabinet Believe And Propulse, a présenté les distinctions prévues pour cette édition. Le Premier Prix "A Cheznou Pi" est doté d'une enveloppe de 4 millions de Fcfa, tandis que le 2e Prix, dénommé Pi Élite, s'élève à 2 millions. Le 3e lauréat recevra 1,5 million de Fcfa, et le Prix spécial Mkm « Impact Développement communautaire » est doté d'un montant de 1 million de Fcfa.

Les inscriptions et dépôts de candidatures se dérouleront du 8 au 26 avril. Les villes retenues pour cette édition sont Dabou, Korhogo, Abengourou, Man, Bouaké et Jacqueville. Le programme comprend plusieurs étapes, notamment la sélection sur dossier, les pitchs régionaux, une formation entrepreneuriale, des ventes tests en stations-services, ainsi qu'un pitch final devant un jury national.

La période globale du programme s'étendra d'avril à juin 2026, avec une grande finale prévue le 2 juillet 2026.