Congo-Kinshasa: Naufrage sur le lac Kivu - Un mort et plusieurs disparus

8 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un enfant de six ans est mort et plusieurs personnes portées disparues après un naufrage survenu sur le lac Kivu du côté du territoire de Kalahe (Sud-Kivu) pendant la soirée du mardi 7 avril 2026.

Le nombre des passagers à bord de l'embarcation motorisée, qui a chaviré, n'est pas déterminé. Cependant, une source de la société civile de Kalehe fait mention de sept personnes rescapées.

"Un boat motorisé, qui quittait l'Ile d'Idjwi plus précisément dans le marché de Sakiro vers 16 heures et qui se dirigeait a Makengere dans le groupement de Mbinga Nord, a chavire. Les passagers ont manqué le secours sur le lac Kivu. Jusqu'à 18 heures, (ils étaient) en train de nager mais sans succès", rapporte Benjamin Mungazi, président du bureau de la Nouvelle société civile de Kalehe.

Il déplore le surchargement de l'embarcation, qui n'a pas pu résister à une forte vague survenue dans la région.

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Au bord de cet engin, selon lui, se trouvaient les passagers de Makengere, Mweha, Nyamishonga et Nyabibwe dans Kabulu 1er. "Un corps d'un enfant de six ans a été retrouvé et plus de sept personnes en vie ; malgré le fait que le nombre des passagers qui étaient à bord n'est pas encore connu jusqu'à présent", poursuit Benjamin Mungazi.

La Nouvelle société civile demande au Gouvernement national, aux autorités compétentes, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales... de s'impliquer pour éviter ce genre de drame. Elle appelle aussi à une aide urgente aux victimes de ce naufrage.

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