Afrique: Kongo-Central - Une épidémie de choléra déclarée à Boko Kivulu, 4 cas confirmés

Une épidémie de choléra a été déclarée dimanche 8 avril 2026 dans la zone de santé de Boko Kivulu, au Kongo-Central. Selon les autorités sanitaires locales, sur les cinq cas enregistrés, quatre ont été confirmés, dont un enfant.

D'après le médecin chef de zone, le Dr Cosinus Lema, l'épidémie serait partie du village Zamba, à la suite d'un mouvement de population.

Environ 83 habitants ont quitté ce village pour se réfugier dans des localités environnantes, favorisant ainsi la propagation de la maladie, selon les autorités sanitaires.

Des mesures de riposte déployées

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Face à cette situation, une série de mesures a été mise en place par la zone de santé. Une équipe a été déployée sur le terrain et un site sentinelle installé dans l'aire de santé concernée.

Les personnels de santé ont également été sensibilisés et formés pour renforcer la surveillance et la prise en charge des cas suspects.

Renforcement de la prise en charge

Le Dr Lema salue par ailleurs l'appui du niveau central, qui a permis d'approvisionner la zone en kits de riposte. Ces kits comprennent notamment des intrants médicaux tels que la doxycycline, l'azithromycine, du sérum glucosé, ainsi que du chlore pour la désinfection.

Des équipements de protection et des sacs mortuaires ont également été fournis afin de soutenir les interventions sur le terrain.

Les autorités sanitaires appellent la population à respecter les mesures d'hygiène et à signaler rapidement tout cas suspect, afin de limiter la propagation de l'épidémie dans cette zone déjà affectée par les déplacements de population.