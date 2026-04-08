Congo-Kinshasa: L'armée condamne le jet de pierres contre un convoi de la MONUSCO à Mambasa

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont condamné, mercredi 8 avril 2026 à Bunia, le comportement de certains jeunes qui ont empêché, la veille, un convoi de reconnaissance des casques bleus de la MONUSCO d'entrer dans le centre de Mambasa (Ituri).

Dans une communication faite mercredi à Bunia, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, qualifie ces actes de comportement anti-républicain, qui ne contribue pas aux efforts de paix, mais profite plutôt aux groupes armés qui terrorisent la population dans cette zone : « C'est un acte de rébellion, un comportement anti-républicain. Nous avons toujours travaillé avec la MONUSCO, que ce soit à Irumu, Mahagi, Djugu ou encore à Mambasa. Nous continuons d'agir comme un seul homme ».

Les FARDC mettent en garde les instigateurs qui manipuleraient la population à des fins privées. Elles rappellent également que la MONUSCO est un partenaire du Gouvernement dans la restauration de la paix en Ituri et appellent la population à collaborer avec la mission onusienne.

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« Ensemble, nous avons réalisé de grandes choses ici en Ituri. Toutes les zones pacifiées à ce jour l'ont été avec l'appui de la MONUSCO. Je ne comprends pas qu'un partenaire vienne travailler avec les Forces armées pour protéger la population, et que cette même population lui jette des pierres. Non ! », a déploré l'officier.

Selon lui, il s'agit d' « actes de manipulation, menés par ceux qui profitent de l'insécurité à Mambasa. »