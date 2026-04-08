Congo-Kinshasa: L'UNICEF et la Corée du Sud lancent un projet de résilience en faveur de plus de 30 000 personnes en Ituri

Plus de 30 000 personnes vulnérables de la province de l'Ituri vont désormais bénéficier gratuitement de transferts monétaires humanitaires grâce au projet « Résilience pour les enfants ».

Financée à hauteur de 5 millions de dollars américains par la République de Corée, cette initiative a été officiellement lancée ce mercredi 8 avril à Kinshasa par la ministre d'État en charge des Affaires sociales et humanitaires, en présence de ses collègues de l'Éducation nationale ainsi que du genre, famille et enfant.

Mis en oeuvre par l'UNICEF, ce programme vise à répondre aux besoins urgents de milliers d'enfants et de familles affectés par les conflits armés dans cette province de l'Est de la RDC.

Le projet « Résilience pour les enfants + » s'articule autour de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment à travers le renforcement de la nutrition, de la santé maternelle et infantile, ainsi que de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement.

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Le représentant pays de l'UNICEF, John Agbor, a indiqué que cette initiative vise à consolider les systèmes de protection de l'enfance et à soutenir une scolarisation sécurisée, tout en mettant un accent particulier sur la prévention des violences et l'offre d'un soutien psychosocial aux enfants déplacés ainsi qu'à ceux issus des communautés d'accueil en Ituri.

Un extrait du discours de John Agbor : De son côté, l'ambassadeur de la République de Corée en RDC, Jeong Hong Geun, a souligné la volonté de son gouvernement de soutenir, à travers ce projet, les familles et les enfants affectés par les conflits en Ituri.

Le diplomate a précisé que l'objectif est d'aider ces populations vulnérables à surmonter la crise et à retrouver l'espoir.

« Cet appui va au-delà de l'urgence humanitaire pour s'attaquer aux besoins structurels. En facilitant l'accès à la santé, à l'éducation et à l'eau potable, nous aidons les communautés à se relever durablement et à renforcer leur résilience », a-t-il déclaré.

Pour sa part, la ministre d'État en charge des Affaires sociales et humanitaires a estimé que cette initiative offre au gouvernement l'opportunité de restaurer durablement l'accès aux services sociaux de base.

Ève Bazaiba a rappelé que la RDC traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire, exacerbée par l'agression contre la Nation et l'insécurité causée par les groupes armés.

Au coeur de cette tourmente, a-t-elle souligné, les enfants demeurent les premières victimes, souvent pris au piège des hostilités, déplacés ou séparés de leurs familles.

« Je saisis cette opportunité pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement de la République à l'endroit de la République de Corée pour cet appui stratégique, dont la pertinence et l'opportunité sont manifestes. Face à l'ampleur des défis qui subsistent, le concours précieux de nos partenaires et pays amis est accueilli avec une reconnaissance particulière », a déclaré la ministre.

Dans le volet éducation, le projet facilitera l'accès à des apprentissages alternatifs et à des formations professionnelles pour 4 500 enfants et adolescents de l'Ituri.

Par ailleurs, 5 760 enfants victimes de violations, dont 50 % de filles, bénéficieront d'une prise en charge holistique, incluant un accompagnement médical, psychosocial et légal.

La province de l'Ituri traverse actuellement une crise multidimensionnelle complexe. En août 2025, la région comptait environ un million de personnes déplacées internes et 700 000 retournés, vivant dans des conditions précaires, explique Mme Bazaiba.

Les violations graves des droits de l'enfant notamment les meurtres, mutilations et violences sexuelles, ont connu une hausse alarmante de 46 % au cours du premier semestre 2025.

Par ailleurs, plus de 1,3 million d'enfants sont actuellement privés d'école en raison de l'insécurité persistante.