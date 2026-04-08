Congo-Kinshasa: PHC Awards 2025 - Plus de 60 agents et cadres récompensés pour leur contribution

La société Plantations et Huileries du Congo (PHC) a récompensé, il y a quelques jours, plus de 60 agents et cadres qui se sont distingués par leur engagement et leur performance au sein de l'entreprise en 2025.

Les cérémonies de remise des prix, organisées sur les sites de Lokutu (province de la Tshopo), Yaligimba (province de la Mongala) et Boteka (province de l'Équateur), témoignent de la volonté de PHC de valoriser les équipes oeuvrant au coeur des plantations et des usines, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au succès de l'entreprise.

Les lauréats sont issus de métiers clés de la chaîne de valeur de PHC, ainsi que d'autres fonctions stratégiques. Ils ont été sélectionnés sur la base de critères précis définis par un comité de sélection mis en place par la direction.

Les distinctions ont concerné notamment les catégories suivantes :

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Meilleurs récolteurs ;

Meilleurs ramasseurs de fruits détachés ;

Meilleurs sarcleurs ;

Meilleurs épandeurs ;

Meilleurs responsables d'usine ;

Meilleures plantations ;

Meilleures usines ;

Meilleurs sites.

Au-delà de la reconnaissance individuelle et collective, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation visant à renforcer une culture d'excellence, à promouvoir la responsabilisation des équipes et à améliorer durablement l'efficacité opérationnelle à tous les niveaux de l'organisation.

Les lauréats ont exprimé leur fierté et leur gratitude à l'occasion de cette distinction.

Ofata Malombe Hélène, employée de la plantation de Lokutu et lauréate du prix de la meilleure ramasseuse de fruits détachés, s'est dite honorée par cette reconnaissance.

« Ce prix me motive davantage à poursuivre mon travail avec engagement, en sachant que nos efforts sont reconnus et valorisés », a-t-elle souligné.

Un prix honorifique d'ancienneté a également été décerné à Charlotte Makombo, en reconnaissance d'un parcours exemplaire de cinquante années de service au sein de l'entreprise.

Pour la directrice générale de PHC, ces récompenses traduisent l'engagement de l'entreprise à reconnaître, au plus près des opérations, le dévouement et le professionnalisme de ses équipes.

« Elles constituent le moteur de la performance de PHC et rendent possible la mise en oeuvre de notre vision de développement durable », a déclaré Monique Gieskes.

De son côté, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a salué l'engagement des équipes ainsi que les progrès réalisés par l'entreprise, notamment sur le site de Boteka.

« Les distinctions que vous recevez sont le fruit de vos efforts constants et de votre dévouement. Vous êtes les véritables artisans de cette réussite collective. Je remercie les actionnaires pour la confiance accordée à notre province à travers leurs investissements et salue le leadership remarquable de Madame Monique Gieskes, dont la vision et l'engagement portent cette entreprise vers toujours plus d'excellence. PHC doit continuer à s'affirmer comme une référence aux niveaux provincial, national et international », a-t-il déclaré.

Présente dans les provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l'Équateur, la société PHC s'engage en faveur d'une production durable, responsable et inclusive, au bénéfice des communautés locales et de l'économie nationale.