Afrique: Vague de désertions au sein de l'AFC/M23, plus de 260 combattants déposent les armes au Kivu

Le commandement de la 34e région militaire du Nord-Kivu, a confirmé, ce mercredi 8 avril, la reddition volontaire de 263 éléments issus des rangs de l'AFC/M23 entre février et mars 2026. Parmi eux figurent quatre officiers, marquant un tournant significatif dans les opérations en cours dans l'Est de la RDC.

C'est un signal envoyé aux groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités militaires, ces anciens combattants ont quitté les rangs de la rébellion pour se livrer d'eux-mêmes aux positions des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Un mouvement de reddition transprovincial

Les redditions ne se limitent pas à une seule zone de combat. Le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire, précise que ces combattants ont été enregistrés dans plusieurs territoires du Nord-Kivu, notamment à Lubero, Rutshuru et Masisi. Le mouvement s'est également étendu à la province voisine du Sud-Kivu, avec des redditions signalées dans le territoire de Kalehe.

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« Ces combattants se sont rendus à nos différentes unités. Pour le moment, ils sont en sécurité dans un endroit protégé sous le contrôle de l'armée », a rassuré le porte-parole militaire.

Entre recrutement forcé et désir de réintégration

L'armée souligne qu'une partie de ces effectifs est constituée de jeunes recrutés de force par les rebelles lors de leur progression. Ce retour vers les institutions nationales ouvre désormais la voie à un processus de traitement au cas par cas, sous la supervision de la hiérarchie militaire.

Deux options s'offrent désormais à ces ex-combattants : La réinsertion sociale pour ceux qui souhaitent redevenir civils.

L'intégration potentielle pour ceux désirant servir sous le drapeau, après examen rigoureux de leur dossier par le commandement.

Un appel à ceux restés en forêt

Le commandement de la 34e région militaire maintient la main tendue. Le major Kasereka a réitéré l'appel aux combattants encore présents dans les zones de brousse à suivre cet exemple. « Le commandement continue d'appeler les autres à venir se rendre. Ils seront bien accueillis », a-t-il déclaré, insistant sur la garantie de sécurité offerte par les FARDC.