Ethiopie: Le Ministère annonce que le Système d'Information sur le Marché du Travail facilite l'accès à l'emploi pour des millions de personnes

Addis-Abeba — Le Ministère du Travail et des Compétences a indiqué que le Système d'Information sur le Marché du Travail d'Éthiopie révolutionne progressivement le marché de l'emploi en mettant en relation les demandeurs d'emploi avec des opportunités, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

S'exprimant devant l'ENA, le ministre d'État chargé du Travail et des Compétences, Solomon Soka, a souligné que cette plateforme numérique est devenue un outil indispensable pour faire correspondre l'offre de main-d'oeuvre à la demande du marché, permettant aux chercheurs d'emploi de se connecter avec des employeurs dans divers secteurs, y compris à l'international.

Il a précisé que le système centralise les informations nationales sur les postes vacants et les candidats, tout en aidant la main-d'oeuvre à développer les compétences nécessaires pour rester compétitive sur la scène mondiale.

« Le système continue de créer des liens essentiels entre chercheurs d'emploi et employeurs, tant au niveau national qu'international », a déclaré Solomon.

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En analysant ses performances au cours des quatre dernières années, il a révélé qu'environ 1,2 million d'Éthiopiens ont trouvé un emploi à l'étranger grâce à cette plateforme.

Sur le plan national, le système a également permis à environ 45 000 jeunes diplômés d'accéder à des postes formels.

Il a insisté sur le rôle crucial de la Réforme économique nationale de l'Éthiopie dans l'expansion des infrastructures numériques et l'ouverture de nouvelles perspectives d'emploi, notamment grâce aux innovations en technologie financière.

« Cette réforme n'a pas seulement élargi l'accès au numérique, mais elle a aussi généré de nouvelles opportunités professionnelles via la fintech », a-t-il ajouté.

Le ministre d'État a en outre souligné que la stratégie Digital Ethiopia 2025 a déjà permis la création significative d'emplois via des plateformes numériques, avec des initiatives en cours pour renforcer ces résultats dans le cadre de la vision Digital Ethiopia 2030.

Il a enfin précisé que le système favorise un nombre croissant de citoyens participant à des emplois à distance ou freelance à l'étranger, ainsi qu'à des postes technologiques au niveau national.