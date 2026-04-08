Ile Maurice: Une jeune femme victime de menaces après la diffusion d'images intimes

8 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une enquête a été ouverte après qu'une habitante de Quatre-Bornes, âgée de 22 ans, a consigné une déposition à la police dans la soirée du 7 avril, dénonçant des faits de cyberchantage et de menaces liés à la diffusion d'images à caractère intime.

Elle explique avoir entretenu une relation avec un homme rencontré en 2021. Leur relation a pris fin la même année, après plusieurs différends, notamment liés à des demandes d'argent de la part de ce dernier. Elle affirme lui avoir remis environ Rs 3 000, qui n'auraient jamais été remboursées.

De plus, les faits ont pris une tournure inquiétante récemment. Dans la nuit du 6 avril, elle aurait reçu une demande de contact d'un compte inconnu sur les réseaux sociaux, qu'elle a immédiatement supprimé. Peu après, son fiancé lui aurait transmis une capture d'écran montrant une photo d'elle nue, diffusée par ce même compte.

Le lendemain matin, en consultant un téléphone portable familial, elle aurait découvert plusieurs messages provenant d'un profil associé à son ancien partenaire. Ces messages contenaient des images intimes ainsi que des menaces explicites exigeant une somme d'argent, sous peine de diffusion de contenus compromettants auprès de ses proches et sur les réseaux sociaux.

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La victime maintient qu'elle n'a jamais reçu d'argent de cet individu, et affirme au contraire lui en avoir prêté à plusieurs reprises durant leur relation. Elle indique également que celui-ci serait toujours en possession de vidéos personnelles datant de leur relation.

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